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  • «МЮ», «Тоттенхэм», «Реал» и «Наполи» интересуются 20-летним французом Сумаре. Летом его хотел купить «Спартак»

«МЮ», «Тоттенхэм», «Реал» и «Наполи» интересуются 20-летним французом Сумаре. Летом его хотел купить «Спартак»

18 декабря 2019, 11:30
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Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре попал в сферу интересов многих европейских клубов.

Как сообщает La Voix du Nord, на 20-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Валенсия» и «Наполи».

На протяжении последних месяцев за Сумаре наблюдали около 20 скаутов.

«Лилль» готов отпустить футболиста за 50-60 миллионов евро.

  • Сумаре выступает за «Лилль» с 2017 года.
  • В этом сезоне он провел 22 матча и не отметился результативными действиями.
  • В августе этого года сообщалось, что Сумаре интересуется «Спартак».

Источник: La Voix du Nord

Региональная ежедневная газета с севера Франции. Основана в 1941 году. Штаб-квартира в Лилле.

Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Наполи Лилль Сумаре Бубакари
Комментарии (3)
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Mister_Tomsk
1576671121
хотеть купить) и купить две разные вещи)))) Томь вон от месси с кришом не отказалась бы) и что? все хотели купить? ох и заголовки у днабордира
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