«МЮ», «Тоттенхэм», «Реал» и «Наполи» интересуются 20-летним французом Сумаре. Летом его хотел купить «Спартак»

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре попал в сферу интересов многих европейских клубов.
Как сообщает La Voix du Nord, на 20-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Валенсия» и «Наполи».
На протяжении последних месяцев за Сумаре наблюдали около 20 скаутов.
«Лилль» готов отпустить футболиста за 50-60 миллионов евро.
- Сумаре выступает за «Лилль» с 2017 года.
- В этом сезоне он провел 22 матча и не отметился результативными действиями.
- В августе этого года сообщалось, что Сумаре интересуется «Спартак».
Источник: La Voix du Nord
Региональная ежедневная газета с севера Франции. Основана в 1941 году. Штаб-квартира в Лилле.