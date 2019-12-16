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    «МЮ», «Тоттенхэм», «Реал» и «Наполи» интересуются 20-летним французом Сумаре. Летом его хотел купить «Спартак»

    Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре попал в сферу интересов многих европейских клубов.

    Как сообщает La Voix du Nord, на 20-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Валенсия» и «Наполи».

    На протяжении последних месяцев за Сумаре наблюдали около 20 скаутов.

    «Лилль» готов отпустить футболиста за 50-60 миллионов евро.

    • Сумаре выступает за «Лилль» с 2017 года.
    • В этом сезоне он провел 22 матча и не отметился результативными действиями.
    • В августе этого года сообщалось, что Сумаре интересуется «Спартак».

    Источник: La Voix du Nord

    Региональная ежедневная газета с севера Франции. Основана в 1941 году. Штаб-квартира в Лилле.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1056

      Mister_Tomsk 3 минуты назад

      хотеть купить) и купить две разные вещи)))) Томь вон от месси с кришом не отказалась бы) и что? все хотели купить? ох и заголовки у днабордира

      0
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      Рейтинг: +51

      Питерский князь 3 часа назад

      Посмсмотрите на команду Лион.
      Про это есть книга "12 негритят".
      :)))

      0
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      Рейтинг: +51

      Питерский князь 3 часа назад

      Чернее черного.
      Во Франции, скоро белого на улице не увидешь.
      Будут ходить одни негры, пи.до.расы и трансгендеры.
      :)))

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      Рейтинг: +1259

      PNZ1985 > Питерский князь 1 час назад

      лучше посмотри как Богданыч по Африке гонят! )

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      Рейтинг: +51

      Питерский князь > PNZ1985 1 час назад

      Интересно, он за счет клуба?
      Столько народа, за чужой счет готово по Африке бегать.
      Я бы, дажи на Мальдивы согласился.
      :))))

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