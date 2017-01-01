«РБ»: «Спартак» интересуется полузащитником «Лилля» Сумаре

«Спартак» может подписать полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.
Как сообщает «Рейтинг букмекеров», генеральный директор москвичей Томас Цорн вылетел во Францию для переговоров с потенциальными новичками.
Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется центральным хавбеком «Страсбура» Ибраимой Сиссоко, за которого клуб просит 12 миллионов евро.
- Сумаре перешел в «Лилль» из второй команды «ПСЖ» в 2017 году.
- В прошлом сезоне француз провел 22 матча на клубном уровне и забил один гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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