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    «РБ»: «Спартак» интересуется полузащитником «Лилля» Сумаре

    «Спартак» может подписать полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.

    Как сообщает «Рейтинг букмекеров», генеральный директор москвичей Томас Цорн вылетел во Францию для переговоров с потенциальными новичками.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется центральным хавбеком «Страсбура» Ибраимой Сиссоко, за которого клуб просит 12 миллионов евро.

    • Сумаре перешел в «Лилль» из второй команды «ПСЖ» в 2017 году.
    • В прошлом сезоне француз провел 22 матча на клубном уровне и забил один гол.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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