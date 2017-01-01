«РБ»: «Спартак» интересуется полузащитником «Лилля» Сумаре

«Спартак» может подписать полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», генеральный директор москвичей Томас Цорн вылетел во Францию для переговоров с потенциальными новичками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется центральным хавбеком «Страсбура» Ибраимой Сиссоко, за которого клуб просит 12 миллионов евро.