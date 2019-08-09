«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.

По информации источника, московский клуб может оформить трансфер 21-летнего француза уже на следующей неделе.

Сиссоко играет на позиции опорного хавбека. Детали возможной сделки пока неизвестны.

«Страсбур» купил игрока год назад у «Бреста» за 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Сиссоко сыграл 35 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции»