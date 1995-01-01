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    Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции»

    Комментатор, ведущий и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о планах «Спартака» купить высококлассного футболиста, играющего на позиции опорного полузащитника.

    «Трансферную кампанию красно-белых рано считать завершенной. От клуба нужно ждать еще одного большого трансфера – на уровне больше 10 миллионов евро. Очевидно, что это будет опорный хавбек. После продажи Фернандо в Китай эта позиция требует усиления. «Спартак» затеял глобальную перестройку состава. С закрытием позиции опорника ее можно будет считать завершенной.

    Знаю, что сейчас ведутся активные переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции, но конкретная фамилия известна лишь трем людям – Федуну, Цорну и Кононову. Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов», – сказал Арустамян.

    Ранее стало известно, что «Славия» отказала «Спартаку» в трансферах хавбеков Алекса Краля и Томаша Соучека.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1480

      Parham 23 секунды назад

      Видимо это - Неймар!

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