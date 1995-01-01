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    «Славия»: «При всем уважении к «Спартаку», Соучек и Краль не продаются»

    Председатель совета директоров пражской «Славии» Ярослав Тврдик прокомментировал информацию о желании «Спартака» приобрести хавбеков Алекса Краля и Томаша Соучека.

    «Руководство российского клуба на днях посетило Чехию. При всем уважении футбола этому знаменитому клубу, «Славия» отказалась даже инициировать переговоры по обоим трансферам. Ни один из игроков сейчас не продается», – написал Тврдик в своем твиттере.

    Оба опорника входят в состав сборной Чехии. 21-летний Краль провел три матча за чешскую команду, не отметившись результативными действиями. На счету 24-летнего Соучека – 20 матчей за сборную и два гола.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» хочет купить Краля и Соучека.
    • До этого генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что московский клуб собирается приобрести двух опорников.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Краля в 3,5 миллиона евро, стоимость Соучека – в 7 миллионов евро.

    Источник: твиттер Ярослава Тврдика

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Spartak-man 5 минут назад

      не больно то и надо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +811

      Борат 33 минуты назад

      уже чехи отказывают спартаку )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Томик > Борат 23 минуты назад

      Потому что вся шелупонь считает, что достойна АПЛ, минимум Кристал Пэлас.

      3
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      ...
      Рейтинг: +10232

      sssrspartak > Борат 16 минут назад

      СМОТРИ В ШТАНЫ НЕ НАЛОЖИ ОТ РАДОСТИ!

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