«Славия»: «При всем уважении к «Спартаку», Соучек и Краль не продаются»

Председатель совета директоров пражской «Славии» Ярослав Тврдик прокомментировал информацию о желании «Спартака» приобрести хавбеков Алекса Краля и Томаша Соучека.

«Руководство российского клуба на днях посетило Чехию. При всем уважении футбола этому знаменитому клубу, «Славия» отказалась даже инициировать переговоры по обоим трансферам. Ни один из игроков сейчас не продается», – написал Тврдик в своем твиттере.

Оба опорника входят в состав сборной Чехии. 21-летний Краль провел три матча за чешскую команду, не отметившись результативными действиями. На счету 24-летнего Соучека – 20 матчей за сборную и два гола.