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    Мейтин: «Не получили ответ на вопрос, что случилось с болельщиками «Спартака» в Петербурге»

    Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал задержания болельщиков «Спартака» в Петербурге перед матчем с «Зенитом».

    «Что на стадионе – отвечаем мы, что в городе – нет. Можем только наводить справки, задавать вопросы, но регулировать не можем. Направили запросы, хотим получить четкий ответ, что произошло. Пока ответа не получили.

    Ставить диагноз, не видя больного, я не могу. Любой действие нужно объяснять – за что задержали. Тогда не будет вопросов. А когда закрыто и мы пользуемся слухами, информацией от источников, то делать заявления не можем.

    Во время паузы обсудим с МВД, накопились вопросы друг к другу. Все их надо решать за столом. Раньше каждый год встречались с МВД. А сейчас давненько друг друга не видели и не слышали. Только по телефону. Хочется встретиться за круглым столом», – сказал Мейтин.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» (1:0) состоялся 1 декабря.
    • По информации издания «Фонтанка», накануне правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

    «Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      De_Frenki 2 минуты назад

      да адекватных болел я думаю не стали бы забирать в обезьяник...а гопоту эту мясную орущую матом и дышащую перегаром надо убирать с улиц и со стадио .ихмо

      0
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      Рейтинг: +1656

      giluxa1963 13 минут назад

      а в чем проблема только чище на стадионах будет люди будут семьями ходить не боясь этих уродов

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      Рейтинг: +36197

      portero 24 минуты назад

      А вам обязаны отвечать на вопросы? Ответ и так понятен, если не ваша компетенция , ждите ...

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      Рейтинг: +20173

      VVM1964 34 минуты назад

      Чего захотели - объяснений ((( Объяснение одно - беспредел (((

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      Рейтинг: +22325

      gol_kak_sokol 37 минут назад

      Продолжайте пользоваться слухами - в них, наверняка, больше правды, чем в ответах ментов.

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