Мейтин: «Не получили ответ на вопрос, что случилось с болельщиками «Спартака» в Петербурге»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал задержания болельщиков «Спартака» в Петербурге перед матчем с «Зенитом».

«Что на стадионе – отвечаем мы, что в городе – нет. Можем только наводить справки, задавать вопросы, но регулировать не можем. Направили запросы, хотим получить четкий ответ, что произошло. Пока ответа не получили.

Ставить диагноз, не видя больного, я не могу. Любой действие нужно объяснять – за что задержали. Тогда не будет вопросов. А когда закрыто и мы пользуемся слухами, информацией от источников, то делать заявления не можем.

Во время паузы обсудим с МВД, накопились вопросы друг к другу. Все их надо решать за столом. Раньше каждый год встречались с МВД. А сейчас давненько друг друга не видели и не слышали. Только по телефону. Хочется встретиться за круглым столом», – сказал Мейтин.

Матч «Зенит» – «Спартак» (1:0) состоялся 1 декабря.

По информации издания «Фонтанка», накануне правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»