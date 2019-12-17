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  • Мейтин: «Не получили ответ на вопрос, что случилось с болельщиками «Спартака» в Петербурге»

Мейтин: «Не получили ответ на вопрос, что случилось с болельщиками «Спартака» в Петербурге»

17 декабря 2019, 17:21
19

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал задержания болельщиков «Спартака» в Петербурге перед матчем с «Зенитом».

«Что на стадионе – отвечаем мы, что в городе – нет. Можем только наводить справки, задавать вопросы, но регулировать не можем. Направили запросы, хотим получить четкий ответ, что произошло. Пока ответа не получили.

Ставить диагноз, не видя больного, я не могу. Любой действие нужно объяснять – за что задержали. Тогда не будет вопросов. А когда закрыто и мы пользуемся слухами, информацией от источников, то делать заявления не можем.

Во время паузы обсудим с МВД, накопились вопросы друг к другу. Все их надо решать за столом. Раньше каждый год встречались с МВД. А сейчас давненько друг друга не видели и не слышали. Только по телефону. Хочется встретиться за круглым столом», – сказал Мейтин.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» (1:0) состоялся 1 декабря.
  • По информации издания «Фонтанка», накануне правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (19)
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VVM1964
1576593364
Чего захотели - объяснений ((( Объяснение одно - беспредел (((
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portero
1576593962
А вам обязаны отвечать на вопросы? Ответ и так понятен, если не ваша компетенция , ждите ...
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giluxa1963
1576594585
а в чем проблема только чище на стадионах будет люди будут семьями ходить не боясь этих уродов
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De_Frenki
1576595258
да адекватных болел я думаю не стали бы забирать в обезьяник...а гопоту эту мясную орущую матом и дышащую перегаром надо убирать с улиц и со стадио .ихмо
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mihail200606
1576601524
Давненько не общались.. Так а че ж ты связь с ментами не держишь..?
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Fancyfall
1576601667
б**, три недели прошло, вряд ли уже что-то по ответят
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general.lizyukov
1576618475
С каких пор МВД, государственная структура, обязана отчитываться перед РПЛ, общественной организацией? Может, вам министр лично должен доложить? Совсем охренели, вслед за фантиками. Господами себя возомнили?
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