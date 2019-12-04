«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовала заявление о задержаниях фанатов перед матчем с «Зенитом» (0:1).

«1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы-2020. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.

По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований.

Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину, и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.

Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».

С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих», автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?

Сколько унижений должен терпеть человек, решивший посетить простой футбольный матч? Сначала болельщики сталкивались с хамством и неудобствами на стадионах, а теперь любого без суда и следствия и вовсе могут поймать и посадить под замок на несколько суток для профилактики.

Эти вопросы особенно актуальны в перспективе ввода так называемых FAN ID. Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди еще раз на футбол после такого «перфоманса» и наглядной демонстрации силы со стороны властей?» – говорится в заявлении «Фратрии».

По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»