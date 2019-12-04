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    «Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовала заявление о задержаниях фанатов перед матчем с «Зенитом» (0:1).

    «1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы-2020. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.

    По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований.

    Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину, и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.

    Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».

    С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих», автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?

    Сколько унижений должен терпеть человек, решивший посетить простой футбольный матч? Сначала болельщики сталкивались с хамством и неудобствами на стадионах, а теперь любого без суда и следствия и вовсе могут поймать и посадить под замок на несколько суток для профилактики.

    Эти вопросы особенно актуальны в перспективе ввода так называемых FAN ID. Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди еще раз на футбол после такого «перфоманса» и наглядной демонстрации силы со стороны властей?» – говорится в заявлении «Фратрии».

    • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

    «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

    Источник: сайт «Фратрии»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +355

      Vratarь 2 минуты назад

      Да не поболеть "за своих", а "поболеть" за своих. Кто поболеть приехал - тех не вязали.

      0
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      Рейтинг: +10568

      vka1970 12 минут назад

      Газпромовские, вы хоть соображаете, что вы настроили против себя всех адекватных болел России ? С вами уже ни кто разговаривать не будет....

      1
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      Рейтинг: +555

      Юрэс 15 минут назад

      А чё они МАЛЕНЬКИХ ОБИЖАЮТ ((( дзюба)))

      0
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      Рейтинг: -35545

      пьяныйхоровод 27 минут назад

      **** , когда зенитовских болел в Москве пачками по ментовкам закрывают , под выдуманными обвинениями - это норм ? Да и в других городах ситуёвина схожа . Когда мясные в Ростове дубиналом отхватили , п.и.з.д.е.ж.а меньше было . А тут ....Неспроста этот хай подняли , подлянку затеяли видимо .

      0
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      Рейтинг: +982

      alarm 53 минуты назад

      ух, завизжали)) а раньше чем думали? и, главное, целый автобус с хряками в спб накрыли. и биты у присутствующих были, естественно, для самообороны. ппц, олени. хотя, не - свиньи.

      0
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      Рейтинг: +4366

      paracetamol 1 час назад

      Таких идиотских ведьм как вы на дыбу бы или на костер. Развелось придурков...

      2
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      Рейтинг: +3951

      nik55 > paracetamol 1 час назад

      а тебя на кол

      2
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      Рейтинг: +1090

      GermanVo 1 час назад

      Это просто бардак. И как всегда питерской сволоте ничего не будет. Из-за этого ху.ла зюбы устроили реальный беспредел. Неадекватные болельщики других команд, прежде чем писать свои идиотские и тупорылые сообщения на подобии: "вор должен сидеть" или "бандитам там и место", подумайте, что ваши фанаты так же приезжают в другие города, так же себя ведут, так же кричат матом, и их никто не увозит за это в отделения. У нас и так со свободой слова в стране проблемы, так ещё хотят вообще рот заткнуть. зюба, зюба, иди на х.й!!!!

      2
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      Рейтинг: +8971

      Диктор 2 часа назад

      Ну что вы хотите это же питерские -они же из культурной столицы.

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      Рейтинг: +137

      Semenycch 2 часа назад

      После хамского поведения красно-белых болел на матче сборной, в Ваши слезы и доводы никто не поверит!

      2
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      Рейтинг: +982

      alarm 2 часа назад

      теперь хряки белые и пушистые, надо же. а чем думали, когда в сан-марино приехали? реально, жЫвотные. тупые и безмозглые, на 99% дезеувы.

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