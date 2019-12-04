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  • «Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

4 декабря 2019, 17:57
32

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовала заявление о задержаниях фанатов перед матчем с «Зенитом» (0:1).

«1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы-2020. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.

По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований.

Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину, и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.

Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».

С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих», автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?

Сколько унижений должен терпеть человек, решивший посетить простой футбольный матч? Сначала болельщики сталкивались с хамством и неудобствами на стадионах, а теперь любого без суда и следствия и вовсе могут поймать и посадить под замок на несколько суток для профилактики.

Эти вопросы особенно актуальны в перспективе ввода так называемых FAN ID. Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди еще раз на футбол после такого «перфоманса» и наглядной демонстрации силы со стороны властей?» – говорится в заявлении «Фратрии».

  • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

Источник: сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (32)
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Dizgen
1575471602
Мрази питерские
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Диктор
1575472196
Ну что вы хотите это же питерские -они же из культурной столицы.
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GermanVo
1575475290
Это просто бардак. И как всегда питерской сволоте ничего не будет. Из-за этого ху.ла зюбы устроили реальный беспредел. Неадекватные болельщики других команд, прежде чем писать свои идиотские и тупорылые сообщения на подобии: "вор должен сидеть" или "бандитам там и место", подумайте, что ваши фанаты так же приезжают в другие города, так же себя ведут, так же кричат матом, и их никто не увозит за это в отделения. У нас и так со свободой слова в стране проблемы, так ещё хотят вообще рот заткнуть. зюба, зюба, иди на х.й!!!!
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paracetamol
1575476109
Таких идиотских ведьм как вы на дыбу бы или на костер. Развелось придурков...
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vka1970
1575479662
Газпромовские, вы хоть соображаете, что вы настроили против себя всех адекватных болел России ? С вами уже ни кто разговаривать не будет....
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Полная Канистра
1575482476
ну теперь и вас немытых мыть будут так что сидите дома в тазу
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Кузьмич на трибуне
1575485005
Свой лицо Фратрия показала в Москве, когда они своему капитану кричали подобное тому что Дзюбе. Когда вышли с шарфами на которых было написано Федун пнх, Пиджак пнх, когда по всей столице расклеяли плакаты с оскорблениями Родионова, Глушакова, Кононова. Чему они теперь удивляются. Даже здесь на форумах, ни дай Бог что то сказать не так как им нравится, всё .... Засыпят хамством и минусами.
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general.lizyukov
1575492392
Давайте протоколы задержания посмотрим, а? Что там написано, потом подумаем - ни за что или за дело.
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Вомбат
1575494949
Задолбали. Было 80 согласно ТАСС. Теперь уже 200. Бред же собачий, если бы задержали 200, то и наказаний было порядка 200. А не 28, как в реальности. Зуже всего пришлось фанату Бевзу, который залез на ограждение да и сверзился оттуда (в каком состоянии история умалчивает). Но известно, что полиция отвезла бедолагу в больницу, где его долго мурыжили в приемном покое, так что он плюнул да и поехал домой в Москву. Мало того, что человек пострадал, его еще и вызвали в суд, присудили штраф 5 (пять) тысяч рублей за залезание на ограду. Теперь Бевз - герой всея Москвы, великомученик самого народного в мире клуба, жертва ужасного режима современной России, лучший представитель русского народа, цинично попранного Газпромом, а также пожизненный носитель белой ленты. Именно такой образ главного героя Фратрии создается сейчас всеми красно-белыми СМИ.
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ilichkadr
1575525712
Опять никчемный магазин по продаже шарфов и пионерских галстуков подписывается болельщиками "народного". клуба. Неужели у некогда великого клуба не осталось болельщиков!?
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