«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

«Спартак» выпустил заявление в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом» (0:1).
«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит». В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.
Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», – говорится в заявлении.
- По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
- Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
- Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
- Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.
Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей