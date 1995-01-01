Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

    «Спартак» выпустил заявление в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом» (0:1).

    «ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит». В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

    Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», – говорится в заявлении.

    • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

    Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7990

      ufos73 22 минуты назад

      Тут не адвокаты нужны, тут прокуроры нужны! На действия ментов заявления писать тока в Москве, и пусть там внутри разбираются, кто отдавал не законные приказы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Dizgen 24 минуты назад

      Правильно своим нужно помогать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      alarm 36 минут назад

      позор хрякам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      Romantic2010 55 минут назад

      Мне кажется они чутка ошиблись. Ему надо не юридическую, а медицинскую помощь оказывать. Вскрывать черепную коробку как минимум.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1831

      алдан2014 1 час назад

      Молодцы

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru