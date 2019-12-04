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  • «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

4 декабря 2019, 16:37
23

«Спартак» выпустил заявление в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом» (0:1).

«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит». В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», – говорится в заявлении.

  • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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алдан2014
1575467075
Молодцы
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Romantic2010
1575468595
Мне кажется они чутка ошиблись. Ему надо не юридическую, а медицинскую помощь оказывать. Вскрывать черепную коробку как минимум.
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Dizgen
1575470495
Правильно своим нужно помогать!!!
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ufos73
1575470578
Тут не адвокаты нужны, тут прокуроры нужны! На действия ментов заявления писать тока в Москве, и пусть там внутри разбираются, кто отдавал не законные приказы...
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ilichkadr
1575471987
Ясный перец, что обязаны оказать юридическую помощь заводящему, поскольку он стоит у вас на денежном довольствии.
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faten
1575472035
Помнится Цорн сварганил дело за оскорбление Адриано все прокатило! А здесь шлюба на всю страну спартаковских болел обзывает фашистами это как? Кто такой этот шлюба? тьфу мразь одним словом и если Цорн не подаст в суд на этого самого шлюбу то он просто трус тем более там было "обезьяна" а здесь "фашисты"!!!
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vladimir-7
1575472482
Приятно отметить, что армейские фанаты "Люди в черном" поддерживают фанатов красно-белых и осуждают неправомерные действия полиции в Питере по задержанию их болельщиков.
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Бестолковый
1575473663
Скорее всего болельщик спартака более всего нуждается в квалифицированной психиатрической помощи. Обеими руками ЗА, зато чтобы продолжали драть и наказывать болельщиков спартака. За поддержку таких болельщиков тоже. ввести более крупные штрафы и наказания.. Иначе жди беды куда более серьёзной чем обычные словесные перепалки. Вплоть до дисквалификации футбольного клуба Спартак.
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Завулон new new
1575475329
Ну что сказать,Кокошу на год закрыли(статья примерно такая же по симптомам ). Есть проверенное место в Белгородской колонии №4,.
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Красный май
1575492379
С нашей судебной системой, выстроенной за последние 20 лет двумя юристами с северо-западных болот, никакая юридическая поддержка не поможет, увы. Но хотя бы не бросили совсем уж человека и то ладно.
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