Тренер «РБ Лейпциг» Нагельсман: «Тоттенхэм» – отличный соперник, это европейский гранд»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для своей команды.

«Тоттенхэм» – отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние! Это европейский гранд из фантастического города. В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко. Но мы с нетерпением ждем матчей и особенно визита на стадион соперника», – сказал Нагельсман.