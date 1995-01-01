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    Тренер «РБ Лейпциг» Нагельсман: «Тоттенхэм» – отличный соперник, это европейский гранд»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для своей команды.

    «Тоттенхэм» – отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние! Это европейский гранд из фантастического города. В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко. Но мы с нетерпением ждем матчей и особенно визита на стадион соперника», – сказал Нагельсман.

    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» играл в финале ЛЧ.
    • «РБ Лейпциг» впервые в истории вышел в плей-офф турнира.
    • Команды сыграют 19 февраля в Англии и 10 марта в Германии.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2186

      raritet 15 минут назад

      Этого гранда с Мауриньо , мне кажется , Лейпцигу не пройти. Это вам, не Зенит.

      0
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      Рейтинг: +1574

      Бухбух 1 час назад

      И что же этот гранд выиграл за несколько последних лет ?

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