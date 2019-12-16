Тренер «РБ Лейпциг» Нагельсман: «Тоттенхэм» – отличный соперник, это европейский гранд»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для своей команды.
«Тоттенхэм» – отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние! Это европейский гранд из фантастического города. В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко. Но мы с нетерпением ждем матчей и особенно визита на стадион соперника», – сказал Нагельсман.
- В прошлом сезоне «Тоттенхэм» играл в финале ЛЧ.
- «РБ Лейпциг» впервые в истории вышел в плей-офф турнира.
- Команды сыграют 19 февраля в Англии и 10 марта в Германии.
Источник: Официальный сайт УЕФА