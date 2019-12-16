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  • Тренер «РБ Лейпциг» Нагельсман: «Тоттенхэм» – отличный соперник, это европейский гранд»

Тренер «РБ Лейпциг» Нагельсман: «Тоттенхэм» – отличный соперник, это европейский гранд»

16 декабря 2019, 19:36
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для своей команды.

«Тоттенхэм» – отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние! Это европейский гранд из фантастического города. В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко. Но мы с нетерпением ждем матчей и особенно визита на стадион соперника», – сказал Нагельсман.

  • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» играл в финале ЛЧ.
  • «РБ Лейпциг» впервые в истории вышел в плей-офф турнира.
  • Команды сыграют 19 февраля в Англии и 10 марта в Германии.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (2)
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Бухбух
1576515926
И что же этот гранд выиграл за несколько последних лет ?
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raritet
1576518601
Этого гранда с Мауриньо , мне кажется , Лейпцигу не пройти. Это вам, не Зенит.
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