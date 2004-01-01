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    Газзаев: «В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо экспериментов»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

    — У «Спартака» год вылетел в трубу. Что красно-белым делать дальше?

    — После поражения от «Ростова» я довольно подробно высказался про результаты «Спартака» и очередное тренерское назначение, которое продолжаю считать неудачным экспериментом. Есть те, кто предлагают дождаться весны и тогда уже смотреть.

    Мое мнение, что весной будет уже поздно. Давайте сравним: те же семь туров, как и Тедеско, провел молодой российский тренер «Динамо» Новиков — и у него мы видим гораздо более высокий результат.

    — Но вы видите прогресс в игре «Спартака»?

    — Нет. Прогресс — это когда есть результат. А у «Спартака» в семи турах две победы. Это разве прогресс? После победы над «Локомотивом» команде стали петь дифирамбы. В тот момент у красно-белых были все шансы совершить рывок и подтянуться к зоне еврокубков, потому что лидеры начали постоянно терять очки.

    Но в итоге в турнирном смысле ничего для «Спартака» не поменялось. Отставание по-прежнему большое, хотя состав у москвичей хороший, и с такими игроками надо идти намного выше в таблице. В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо заниматься экспериментами, – сказал Газзаев.

    • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

    Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2280

      Alekxei Z. 5 секунд назад

      Газзаев пёс !!!
      Аланию угробил верный раб Пу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6391

      mihail200606 3 минуты назад

      А какой уровень у Спартака? Так.. Середняк..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      Taps 24 минуты назад

      Молодец Газзаев, объективно и по делу.
      Тодеско - очередной временщик.

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