Газзаев: «В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо экспериментов»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

— У «Спартака» год вылетел в трубу. Что красно-белым делать дальше?

— После поражения от «Ростова» я довольно подробно высказался про результаты «Спартака» и очередное тренерское назначение, которое продолжаю считать неудачным экспериментом. Есть те, кто предлагают дождаться весны и тогда уже смотреть.

Мое мнение, что весной будет уже поздно. Давайте сравним: те же семь туров, как и Тедеско, провел молодой российский тренер «Динамо» Новиков — и у него мы видим гораздо более высокий результат.

— Но вы видите прогресс в игре «Спартака»?

— Нет. Прогресс — это когда есть результат. А у «Спартака» в семи турах две победы. Это разве прогресс? После победы над «Локомотивом» команде стали петь дифирамбы. В тот момент у красно-белых были все шансы совершить рывок и подтянуться к зоне еврокубков, потому что лидеры начали постоянно терять очки.

Но в итоге в турнирном смысле ничего для «Спартака» не поменялось. Отставание по-прежнему большое, хотя состав у москвичей хороший, и с такими игроками надо идти намного выше в таблице. В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо заниматься экспериментами, – сказал Газзаев.

После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»