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  • Газзаев: «В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо экспериментов»

Газзаев: «В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо экспериментов»

16 декабря 2019, 18:20
9

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

— У «Спартака» год вылетел в трубу. Что красно-белым делать дальше?

— После поражения от «Ростова» я довольно подробно высказался про результаты «Спартака» и очередное тренерское назначение, которое продолжаю считать неудачным экспериментом. Есть те, кто предлагают дождаться весны и тогда уже смотреть.

Мое мнение, что весной будет уже поздно. Давайте сравним: те же семь туров, как и Тедеско, провел молодой российский тренер «Динамо» Новиков — и у него мы видим гораздо более высокий результат.

— Но вы видите прогресс в игре «Спартака»?

— Нет. Прогресс — это когда есть результат. А у «Спартака» в семи турах две победы. Это разве прогресс? После победы над «Локомотивом» команде стали петь дифирамбы. В тот момент у красно-белых были все шансы совершить рывок и подтянуться к зоне еврокубков, потому что лидеры начали постоянно терять очки.

Но в итоге в турнирном смысле ничего для «Спартака» не поменялось. Отставание по-прежнему большое, хотя состав у москвичей хороший, и с такими игроками надо идти намного выше в таблице. В клубе уровня «Спартака» должны работать тренеры, способные дать результат. Не надо заниматься экспериментами, – сказал Газзаев.

  • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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Taps
1576509937
Молодец Газзаев, объективно и по делу. Тодеско - очередной временщик.
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mihail200606
1576511236
А какой уровень у Спартака? Так.. Середняк..
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СЕЛИВАН 862
1576512897
Спартак-это для России что-то значит,а на уровне Европы-ни о чём!!!Да и то-больше форса,а не дела!
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diego delgado
1576514617
Пачку Чаппи этому господину
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DOCTOR PENALTY
1576526596
Спартак - это не президент Путин, о Спартаке можно говорить не прогибаясь. *****
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Дядя Серёжа
1576545748
Это он о себе так? Оптимистично.
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Hektor 84
1576593654
Лучше валера расскажи как ты опустил аланию
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