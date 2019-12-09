Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

– Когда Тедеско был только-только назначен, вы сказали в интервью: «Это очередной эксперимент «Спартака», который закончится неудачно». Каков ваш вердикт сейчас?

– По-моему, все очевидно. Как и говорил еще пару месяцев назад, это заведомо неудачный эксперимент. И эксперименты эти, к сожалению для «Спартака», продолжаются... Сегодня команда выглядела совершенно неуправляемой. А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола – может быть, играл когда-то во дворе.

Обычно после смены тренера в командах происходит эмоциональный всплеск, подъем, но тут его хватило всего на пару игр. В матче с «Ростовом» он, видимо, хотел всех удивить составом – а вместо этого удивил результатом. Уверен, что со своим нынешним составом и возможностями «Спартак» способен и, более того, просто обязан бороться за еврокубковые места и показывать совсем другие результаты, но для этого клубу нужно заканчивать с экспериментами и делать выбор в пользу кого-то из действительно опытных, профессиональных специалистов.