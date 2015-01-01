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    Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    – Когда Тедеско был только-только назначен, вы сказали в интервью: «Это очередной эксперимент «Спартака», который закончится неудачно». Каков ваш вердикт сейчас?

    – По-моему, все очевидно. Как и говорил еще пару месяцев назад, это заведомо неудачный эксперимент. И эксперименты эти, к сожалению для «Спартака», продолжаются... Сегодня команда выглядела совершенно неуправляемой. А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола – может быть, играл когда-то во дворе.

    Обычно после смены тренера в командах происходит эмоциональный всплеск, подъем, но тут его хватило всего на пару игр. В матче с «Ростовом» он, видимо, хотел всех удивить составом – а вместо этого удивил результатом. Уверен, что со своим нынешним составом и возможностями «Спартак» способен и, более того, просто обязан бороться за еврокубковые места и показывать совсем другие результаты, но для этого клубу нужно заканчивать с экспериментами и делать выбор в пользу кого-то из действительно опытных, профессиональных специалистов.

    • В воскресенье «Спартак» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:4.
    • Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4174

      Владислав Vlad 3 минуты назад

      Я помню, как про МаКара что-то подобное говорили.)))

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      Рейтинг: +95

      АлексOZ 5 минут назад

      и это говорит человек, "у нас мнение такое же, как и у вас господин Президент", "тренер" "успехи" которого просто ещё никто пристально не разбирал, просто никому не выгодно "узнать", что в российском футболе успехи некоторых команд, просто тупо связаны с деньгами, огромными деньгами ..... даже не такими как у Зенита сейчас, которые могут себе позволить потратить больше денег на игроков, а когда просто всё покупалось ..... судьи, команды .....

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      Рейтинг: +3939

      Viper for CSKA 24 минуты назад

      Газаева укусил Бубнов из прошлого? Окей, у Тедеско далеко не всё получается, но вот это что: "А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола – может быть, играл когда-то во дворе."? Что это за тупое отношение к тренерам, которые много не играли на профессиональном уровне? Идиотский стереотип. То Бубнов пер на Моуриньо: дилетант, дескать, теперь остальные эксперты, большинство из которых в тренерском мастерстве на уровне любительского футбола, с самого начала критиковали Тедеско, ещё до дебюта. Газаеву же тоже нужно осторожнее. Ясно, что он трудоустроиться хочет или кого-то пропихнуть по своей рекомендации, но сам-то после ЦСКА провалился во всех качествах. В топ 5 даже не пробовался, не то что результатов не достиг.

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      Рейтинг: +6339

      piligrim1986 35 минут назад

      пес уж лучше б молчал.

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      Рейтинг: +21261

      oyabun 55 минут назад

      Если такой умный - назвал бы тех специалистов, способных вытащить Спартак со дна. Мое личное мнение, думаю, с Бердыевым точно было бы лучше.

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      Рейтинг: +208

      Ушат Помоев > oyabun 23 минуты назад

      Он единственный специалист раз он так кучеряво базарит!)

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      Рейтинг: +3721

      порт 1 час назад

      Нормальный эксперимент, ещё три очка потеряют, и будут на переходных играх.

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      Рейтинг: +1059

      alarm 1 час назад

      стыдно за хряков!

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