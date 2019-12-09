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  • Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»

Газзаев – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Это заведомо неудачный эксперимент, команда неуправляема»

9 декабря 2019, 06:24
18

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

– Когда Тедеско был только-только назначен, вы сказали в интервью: «Это очередной эксперимент «Спартака», который закончится неудачно». Каков ваш вердикт сейчас?

– По-моему, все очевидно. Как и говорил еще пару месяцев назад, это заведомо неудачный эксперимент. И эксперименты эти, к сожалению для «Спартака», продолжаются... Сегодня команда выглядела совершенно неуправляемой. А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола – может быть, играл когда-то во дворе.

Обычно после смены тренера в командах происходит эмоциональный всплеск, подъем, но тут его хватило всего на пару игр. В матче с «Ростовом» он, видимо, хотел всех удивить составом – а вместо этого удивил результатом. Уверен, что со своим нынешним составом и возможностями «Спартак» способен и, более того, просто обязан бороться за еврокубковые места и показывать совсем другие результаты, но для этого клубу нужно заканчивать с экспериментами и делать выбор в пользу кого-то из действительно опытных, профессиональных специалистов.

  • В воскресенье «Спартак» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:4.
  • Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1575863783
Нормальный эксперимент, ещё три очка потеряют, и будут на переходных играх.
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oyabun
1575864960
Если такой умный - назвал бы тех специалистов, способных вытащить Спартак со дна. Мое личное мнение, думаю, с Бердыевым точно было бы лучше.
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piligrim1986
1575866152
пес уж лучше б молчал.
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Viper for CSKA
1575866832
Газаева укусил Бубнов из прошлого? Окей, у Тедеско далеко не всё получается, но вот это что: "А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола – может быть, играл когда-то во дворе."? Что это за тупое отношение к тренерам, которые много не играли на профессиональном уровне? Идиотский стереотип. То Бубнов пер на Моуриньо: дилетант, дескать, теперь остальные эксперты, большинство из которых в тренерском мастерстве на уровне любительского футбола, с самого начала критиковали Тедеско, ещё до дебюта. Газаеву же тоже нужно осторожнее. Ясно, что он трудоустроиться хочет или кого-то пропихнуть по своей рекомендации, но сам-то после ЦСКА провалился во всех качествах. В топ 5 даже не пробовался, не то что результатов не достиг.
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vladimir-7
1575871485
Проводить эксперименты с командой в этой игре, скорее всего не нужно было. Вот наступают зимние сборы, там и можно экспериментировать и корректировать состав команды. Хорошо понимаю болельщиков КБ, но ещё не вечер, всё будет нормально и есть время исправить положение.
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serhio80
1575876328
Газзаев, у тебя вроде своя работа есть? Так пойди и попробуй сделать ее качественно. Ты сам неудачный эксперимент и херовый политик( просрал Аланию, теперь страну просираешь(
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мы_не_рабы
1575883803
Уже писал, что Газзаеву удобно критиковать сидя в тёплом депутатском кресле. Однако, пусть вспомнит своё становление как тренера, ведь оно было отнюдь не лёгким. Да и после ЦСКА никаких серьёзных успехов у Газзаева не было. Как тренер он закончился уже давно, если бы хотел, то и сейчас тренировал кого-нибудь. Чем бла, бла - лучше придти и сделать. Только зачем? Ведь в думе так тепло и сухо,
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Cules2013
1575892262
Такое говорить - верх непрофессионализма, да и просто неуважительно. Газзаев когда-то что-то мог в футболе, а теперь только языком трепать аки Вася Уткин с похмелья.
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Hektor 84
1575918927
Ты бы лучше усы сбрил дурик. Я не пойму зачем он лезет не в свое дело. Лучше пусть комментирует игру коняшек. Они не далеко уехали. Или пусть расскажет как Алания докатилась до банкротства. А то прям умный такой.
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Hektor 84
1575919070
Или еще раз лизнет у президента в прямом эфире
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