Экс-тренер «Реала» Лушембургу возглавил «Палмейрас», за который выступает Луис Адриано

«Палмейрас» объявил о назначении Вандерлея Лушембургу на пост главного тренера.
Контракт между сторонами рассчитан на два сезона.
Ранее 67-летний специалист уже четыре раза возглавлял команду из Сан-Паулу.
- За «Палмейрас» выступает бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.
- Последним местом работы Лушембургу была «Васко да Гама».
- С 2004 по 2005 год тренер возглавлял «Реал».
- В конце ноября сообщалось, что у бразильского специалиста диагностирован рак кожи.
Источник: Официальный твиттер «Палмейраса»