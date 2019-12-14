Клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» сыграет в полуфинале с «Монтерреем», «Фламенго» – с «Аль-Хилялем»

Состоялись четвертьфинальные матчи Клубного чемпионата мира-2019.

«Аль-Хиляль» обыграл тунисский «Эсперанс» – 1:0. В полуфинале клуб из Саудовской Аравии сыграет с бразильским «Фламенго».

Мексиканский «Монтеррей» одержал победу над катарским «Аль-Саддом». В полуфинале «Монтеррей» встретится с «Ливерпулем».

Клубный чемпионат мира. Четвертьфиналы

Аль-Хиляль – Эсперанс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гомис, 73.

Монтеррей – Аль-Садд – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Ваньони, 23; 2:0 – Фунес, 45; 2:1 – Бунеджах, 66; 3:1 – Писарро, 77; 3:2 – Хассан, 89.