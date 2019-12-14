Паредес: «Предпочел бы вернуться в «Боку», нежели выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что хотел бы вернуться в «Бока Хуниорс», вместо того, чтобы выиграть Лигу чемпионов с парижским клубом.

«Я хочу быть в отличной форме. Предпочeл бы вернуться в «Боку» и выиграть Кубок Либертадорес вместо того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч» в составе «ПСЖ», – сказал Паредес.

Паредес играл за «Боку» с 2011 по 2014 годы.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой этого года. Сумма трансфера составила 40 млн евро.

В этом сезоне Паредес 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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