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  • Паредес: «Предпочел бы вернуться в «Боку», нежели выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Паредес: «Предпочел бы вернуться в «Боку», нежели выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

14 декабря 2019, 11:40
4

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что хотел бы вернуться в «Бока Хуниорс», вместо того, чтобы выиграть Лигу чемпионов с парижским клубом.

«Я хочу быть в отличной форме. Предпочeл бы вернуться в «Боку» и выиграть Кубок Либертадорес вместо того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч» в составе «ПСЖ», – сказал Паредес.

  • Паредес играл за «Боку» с 2011 по 2014 годы.
  • Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой этого года. Сумма трансфера составила 40 млн евро.
  • В этом сезоне Паредес 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Источник: Football.Fr
Франция. Лига 1 ПСЖ Бока Хуниорс Паредес Леандро
Комментарии (4)
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RotBerg
1576319541
Ленивый) браво менеджменту Зенита, денег заработали)
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Я - легенда
1576322448
Чудной он всё-таки.
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Hektor 84
1576336235
А чего тогда в Европу приехал? Здесь кубок Либертадорес не разыгрывается.
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