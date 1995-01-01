Паредес: «Предпочел бы вернуться в «Боку», нежели выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Бугага!!!
Что Неймар что паредас чморят эту помойку ПСЖ как хотят!!! Просто умора!!!
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что хотел бы вернуться в «Бока Хуниорс», вместо того, чтобы выиграть Лигу чемпионов с парижским клубом.
«Я хочу быть в отличной форме. Предпочeл бы вернуться в «Боку» и выиграть Кубок Либертадорес вместо того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч» в составе «ПСЖ», – сказал Паредес.
- Паредес играл за «Боку» с 2011 по 2014 годы.
- Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой этого года. Сумма трансфера составила 40 млн евро.
- В этом сезоне Паредес 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
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