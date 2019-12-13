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    «Ювентус» и «ПСЖ» могут обменять Джана на Паредеса

    «Ювентус» и «ПСЖ» рассматривают вариант обмена полузащитниками во время зимнего трансферного окна.

    По информации Tuttosport, из Турина в Париж может отправиться Эмре Джан, а в обратном направлении – Леандро Паредес.

    • Рыночная стоимость немца – 30 миллионов евро, а аргентинца – 25 миллионов.
    • В текущем сезоне Джан сыграл семь матчей в составе «Ювентуса».
    • Паредес за указанный период провел 12 игр за «ПСЖ».

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +135

      elessar arnor 1 час назад

      тут стоит позлорадствовать над Джаном, по сути, он кинул Ливерпуль, свалив свободным агентом, а играл достаточно важную роль в центре, шел за титулами и пр

      ахах! а в итоге то, да, титулы есть, но они не так сильно радуют, ввиду пассивной борьбы и тотального превосходства при тренере Аллегри, а Ливерпуль поднимается и уже завоевал главный кубок Европы, обожаю подобные моменты)

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