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    Sport.es: Неймар подал новый иск против «Барселоны»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь подал в суд на «Барселону», сообщает Sport.es.

    По информации источника, бразилец требует 3,5 миллиона евро – это часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил ему после ухода летом 2017 года.

    При этом 27-летний футболист готов отозвать свои иски против «Барсы» в случае возвращения на «Камп Ноу».

    • Ранее Неймар пытался отсудить у действующего чемпиона Испании часть подписного бонуса за продление контракта.
    • Форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, сыграл 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    13.12.2019 23:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +724

      FENIX-SL 26 минут назад

      эмм
      он мог бы просто сам заплатить эти деньги за переход в барсу
      раз так хочет
      при том сверху

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1906

      алдан2014 49 минут назад

      У них своя зюба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8924

      Cules2013 1 час назад

      Вот же проститутка валютная...

      0
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