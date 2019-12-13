Sport.es: Неймар подал новый иск против «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь подал в суд на «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец требует 3,5 миллиона евро – это часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил ему после ухода летом 2017 года.

При этом 27-летний футболист готов отозвать свои иски против «Барсы» в случае возвращения на «Камп Ноу».