Sport.es: Неймар подал новый иск против «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь подал в суд на «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, бразилец требует 3,5 миллиона евро – это часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил ему после ухода летом 2017 года.
При этом 27-летний футболист готов отозвать свои иски против «Барсы» в случае возвращения на «Камп Ноу».
- Ранее Неймар пытался отсудить у действующего чемпиона Испании часть подписного бонуса за продление контракта.
- Форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, сыграл 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.
Источник: Sport.es