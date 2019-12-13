Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sport.es: Неймар подал новый иск против «Барселоны»

13 декабря 2019, 23:44
10

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь подал в суд на «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец требует 3,5 миллиона евро – это часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил ему после ухода летом 2017 года.

При этом 27-летний футболист готов отозвать свои иски против «Барсы» в случае возвращения на «Камп Ноу».

  • Ранее Неймар пытался отсудить у действующего чемпиона Испании часть подписного бонуса за продление контракта.
  • Форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, сыграл 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1576270140
Вот же проститутка валютная...
Ответить
алдан2014
1576271264
У них своя зюба
Ответить
portero
1576276967
Этого чмыря точно не надо возвращать, толку уже с него не будет.
Ответить
"Локо" в атаке
1576283875
ПИИДДРРР
Ответить
fitt
1576295469
При этом 27-летний футболист готов отозвать свои иски против «Барсы» в случае возвращения на «Камп Ноу». Утка походу)
Ответить
BlackMurder
1576304422
Хм, почему б дагестанцам не купить неймара
Ответить
Hektor 84
1576334888
По большому счету он не реализовал свой талант. И уже не реализует. Та еще и как шлюха по судам бегает со своими исками. Лучше бы в футбол играл. Роналдо, Роналдиньо, кака, роб. Карлос, Ривалдо играли и оставили след в футболе. И их долго помнить будут как величайших футболистов. А этого шлюху неймара с его сутенером папой скоро забудут. И его имя всегда будет всплывать в скандальной хронике.
Ответить
Hektor 84
1576335025
Та и в Барселону попал в золотой состав. Пусть бы в арсенал пошел. Посмотрел бы я на его статистику
Ответить
koli4ka
1576396007
продажная половая тряпка,склочно-паскудный мальчишка,разве можно назвать этого 27-летнего футболиста мужчиной???
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+