Помазун и Влашич – в команде недели Лиги Европы по версии WhoScored

Помазун, серьёзно? Дублёр ЦСКА стал лучшим вратарём тура в Лиге Европы? Да уж, я был лучшего мнения о Лиге Европы.
Неужели другого вратаря не нашлось? К примеру, в команду недели можно было взять вратаря АПОЭЛа, который не пропустил от Севильи и отразил пенальти между прочим, но у него такая же оценка за матч, как у Помазуна 7.9.
Сайт футбольной статистики WhoScored представил свою версию символической сборной по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
В команду включены два игрока ЦСКА – вратарь Илья Помазун и полузащитник Никола Влашич.
Вратарь: Илья Помазун (ЦСКА);
Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Йорис Наньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Рауль Петретта («Базель»);
Полузащитники: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»), Никола Влашич (ЦСКА);
Нападающие: Лоран Депуатр («Гент»), Садик Умар («Партизан»).
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— WhoScored.com (@WhoScored) December 13, 2019