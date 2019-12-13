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  • Помазун и Влашич – в команде недели Лиги Европы по версии WhoScored

Помазун и Влашич – в команде недели Лиги Европы по версии WhoScored

13 декабря 2019, 21:59
7

Сайт футбольной статистики WhoScored представил свою версию символической сборной по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

В команду включены два игрока ЦСКА – вратарь Илья Помазун и полузащитник Никола Влашич.

Вратарь: Илья Помазун (ЦСКА);

Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Йорис Наньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Рауль Петретта («Базель»);

Полузащитники: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»), Никола Влашич (ЦСКА);

Нападающие: Лоран Депуатр («Гент»), Садик Умар («Партизан»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: WhoScored
Лига Европы ЦСКА Манчестер Юнайтед Ренн ЛАСК Базель Гент Арсенал Партизан Янг Эшли Безус Роман Помазун Илья Депуатр Лоран Садик Умар Наньон Йорис Траунер Гернот Влашич Никола Петретта Рауль Гринвуд Мэйсон Сака Букайо
Комментарии (7)
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бурминка
1576264170
Помазун здорово матч отстоял. Могут когда хотят. Да и Влашич молотком.
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Вальдемар IV
1576265487
как обычно очень "объективно"
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Томик
1576266359
Ну всё, Игорёк может спокойно сниматься в рекламе. Вратарь у ЦСКА есть.
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BRO_football
1576267851
Помазун, серьёзно? Дублёр ЦСКА стал лучшим вратарём тура в Лиге Европы? Да уж, я был лучшего мнения о Лиге Европы. Неужели другого вратаря не нашлось? К примеру, в команду недели можно было взять вратаря АПОЭЛа, который не пропустил от Севильи и отразил пенальти между прочим, но у него такая же оценка за матч, как у Помазуна 7.9.
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CSKA57
1576306543
Ребята, молодцы!
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