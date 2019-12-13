Помазун и Влашич – в команде недели Лиги Европы по версии WhoScored

Сайт футбольной статистики WhoScored представил свою версию символической сборной по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
В команду включены два игрока ЦСКА – вратарь Илья Помазун и полузащитник Никола Влашич.
Вратарь: Илья Помазун (ЦСКА);
Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Йорис Наньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Рауль Петретта («Базель»);
Полузащитники: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»), Никола Влашич (ЦСКА);
Нападающие: Лоран Депуатр («Гент»), Садик Умар («Партизан»).
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Источник: WhoScored