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    Помазун и Влашич – в команде недели Лиги Европы по версии WhoScored

    Сайт футбольной статистики WhoScored представил свою версию символической сборной по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    В команду включены два игрока ЦСКА – вратарь Илья Помазун и полузащитник Никола Влашич.

    Вратарь: Илья Помазун (ЦСКА);

    Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Йорис Наньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Рауль Петретта («Базель»);

    Полузащитники: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Букайо Сака («Арсенал»), Никола Влашич (ЦСКА);

    Нападающие: Лоран Депуатр («Гент»), Садик Умар («Партизан»).

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5726

      BRO_football 5 минут назад

      Помазун, серьёзно? Дублёр ЦСКА стал лучшим вратарём тура в Лиге Европы? Да уж, я был лучшего мнения о Лиге Европы.
      Неужели другого вратаря не нашлось? К примеру, в команду недели можно было взять вратаря АПОЭЛа, который не пропустил от Севильи и отразил пенальти между прочим, но у него такая же оценка за матч, как у Помазуна 7.9.

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      Рейтинг: +1870

      Томик 29 минут назад

      Ну всё, Игорёк может спокойно сниматься в рекламе. Вратарь у ЦСКА есть.

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      Рейтинг: -15

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      как обычно очень "объективно"

      0
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      Рейтинг: +40

      бурминка 1 час назад

      Помазун здорово матч отстоял.
      Могут когда хотят.
      Да и Влашич молотком.

      1
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      Рейтинг: +135

      elessar arnor 1 час назад

      Помазун затащил матч

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