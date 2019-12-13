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  • Уткин: «Дисквалификация Гинера – жесткая, но больше угроза. Дюков правит железной рукой»

Уткин: «Дисквалификация Гинера – жесткая, но больше угроза. Дюков правит железной рукой»

13 декабря 2019, 13:51
7

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера – до возобновления чемпионата фактически. Так что это жесткая, но больше угроза. Последнее предупреждение. Дюков правит железной рукой, да», – написал Уткин в своем телеграме.

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей


Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дюков Александр Гинер Евгений Уткин Василий
Комментарии (7)
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Давид59
1576235828
Отстранение от футбольной деятельности проконтролировать очень сложно. Он может перепоручить свои функции кому угодно. Такое уже было. "Рокировочку" помните?
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vladimir-7
1576238213
Не железной рукой, а газовой рукой. Но может быть апелляция со стороны Е.Л.Гинера.
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Агасфер
1576238636
Естественно,что это-"чёрная метка" носителям протестных настроений в нашем футболе,недовольных привилигированным положением газёнышей.Но теперь,невзирая на личные счёты и неприязнь многих в отношении к Гинеру(и зависть),его успехам и положению в системе руководства РПЛ,подковёрная война вырвалась наружу и оппозиция "медвеДюковым" начнёт формироваться неминуемо.
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hunta
1576241195
Всё понимаю, но когда перестанут уткина журналистом называть? Не образования , не элементарной этики.., блогер - да, не более.
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Hektor 84
1576331294
Этот Дюков такой же еврей хапуга как и гинер. Хапанет бабла и отвалит. Придет следующий.
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