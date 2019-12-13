Уткин: «Дисквалификация Гинера – жесткая, но больше угроза. Дюков правит железной рукой»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера – до возобновления чемпионата фактически. Так что это жесткая, но больше угроза. Последнее предупреждение. Дюков правит железной рукой, да», – написал Уткин в своем телеграме.

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