УЕФА определил номинантов на лучшего игрока шестого тура Лиги Европы

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы в шестом туре.
В итоговый список вошли: защитник «Ренна» Йорис Наньон, полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, форвард «Вулверхэмптона» Диогу Жота и форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.
- Наньон оформил дубль в ворота «Лацио» (2:0).
- Гол Саки спас «Арсенал» от поражения в игре со «Стандардом» (2:2).
- Жота забил в ворота «Бешикташа» три гола (4:0).
- Гринвуд отметился дублем в матче против «АЗ Алкмаар» (4:0).
Источник: Официальный твиттер УЕФА