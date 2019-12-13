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УЕФА определил номинантов на лучшего игрока шестого тура Лиги Европы

13 декабря 2019, 06:53

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы в шестом туре.

В итоговый список вошли: защитник «Ренна» Йорис Наньон, полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, форвард «Вулверхэмптона» Диогу Жота и форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига Европы Ренн Арсенал Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Наньон Йорис Жота Диогу Гринвуд Мэйсон Сака Букайо
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