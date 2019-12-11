Дубль Глушенкова помог «Спартаку-2» победить молодежную сборную хозяев на старте турнира в Китае

«Спартак-2», выступающий в ФНЛ, участвует в Китае в турнире «2019 Belt and Road Colourful Yunnan». В первом матче россияне разгромили сборную Китая для игроков не старше 20-и лет.

Дублем отметился полузащитник Максим Глушенков. Еще один гол забил Петр Володкин. Следующий соперник «Спартака-2» – вторая команда «Шальке» (пятница, 13 декабря).