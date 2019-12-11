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  • Дубль Глушенкова помог «Спартаку-2» победить молодежную сборную хозяев на старте турнира в Китае

Дубль Глушенкова помог «Спартаку-2» победить молодежную сборную хозяев на старте турнира в Китае

11 декабря 2019, 21:23
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«Спартак-2», выступающий в ФНЛ, участвует в Китае в турнире «2019 Belt and Road Colourful Yunnan». В первом матче россияне разгромили сборную Китая для игроков не старше 20-и лет.

Дублем отметился полузащитник Максим Глушенков. Еще один гол забил Петр Володкин. Следующий соперник «Спартака-2» – вторая команда «Шальке» (пятница, 13 декабря).

  • «Спартак-2» идет в зоне вылета ФНЛ, его результаты вызвали «обеспокоенность» совета директоров клуба.
  • Глушенков в сезоне РПЛ провел один матч.
  • «Спартак» в чемпионате России занимает десятое место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Глушенков Максим
Комментарии (3)
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oyabun
1576123805
Ну вот.. а в 1-й команде забивать некому. Вообще в действиях Тедеско начинает прослеживаться неприятная тенденция - в составе на игру убирает нашу молодежь. Давно не играет Рассказов, Гапонова не выпускает даже когда казалось бы нет вариантов. Делает ставку на легов.
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