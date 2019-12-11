Дубль Глушенкова помог «Спартаку-2» победить молодежную сборную хозяев на старте турнира в Китае

«Спартак-2», выступающий в ФНЛ, участвует в Китае в турнире «2019 Belt and Road Colourful Yunnan». В первом матче россияне разгромили сборную Китая для игроков не старше 20-и лет.
Дублем отметился полузащитник Максим Глушенков. Еще один гол забил Петр Володкин. Следующий соперник «Спартака-2» – вторая команда «Шальке» (пятница, 13 декабря).
- «Спартак-2» идет в зоне вылета ФНЛ, его результаты вызвали «обеспокоенность» совета директоров клуба.
- Глушенков в сезоне РПЛ провел один матч.
- «Спартак» в чемпионате России занимает десятое место.
Источник: Бомбардир.ру