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    Дубль Глушенкова помог «Спартаку-2» победить молодежную сборную хозяев на старте турнира в Китае

    «Спартак-2», выступающий в ФНЛ, участвует в Китае в турнире «2019 Belt and Road Colourful Yunnan». В первом матче россияне разгромили сборную Китая для игроков не старше 20-и лет.

    Дублем отметился полузащитник Максим Глушенков. Еще один гол забил Петр Володкин. Следующий соперник «Спартака-2» – вторая команда «Шальке» (пятница, 13 декабря).

    • «Спартак-2» идет в зоне вылета ФНЛ, его результаты вызвали «обеспокоенность» совета директоров клуба.
    • Глушенков в сезоне РПЛ провел один матч.
    • «Спартак» в чемпионате России занимает десятое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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