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Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Если честно, думал, что после ошибки в матче с «Юве» Гиля сломается»

11 декабря 2019, 18:52
3

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал ошибку голкипера Гилерме в матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Это чисто его ошибка. Еще с лавочки было видно, что он заранее принимает решение, как ловить, и думает, как ввести мяч в игру. Он даже не смотрел на отскок!

Я, если честно, думал, что все, Гиля сломается. Несмотря на то, что он очень сильный парень. Были опасения, что не соберется, чуть ли не о замене думал. Сказал ему в перерыве: «Гиля, 1:1, момента не было, забудь». Он уверенно ответил: «Да-да, Хапов, я забыл уже», – рассказал тренер.

Гилерме: «У меня между ног пространство больше, чем у остальных, мячу легче проскочить. Поэтому мне туда и залетает чаще»

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Гилерме Хапов Заур
Комментарии (3)
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giluxa1963
1576082172
отдохнет и попрет
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Антибиотик
1576087432
Чтобы психологически сломаться, игрок должен переживать за результат в каждом матче. Не нужно было продлевать с ним контракт.
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zigbert
1576156260
За последнее время этот год для Гилерме самый неудачный. Ошибаться стал чаще.
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