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    Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Если честно, думал, что после ошибки в матче с «Юве» Гиля сломается»

    Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал ошибку голкипера Гилерме в матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.

    «Это чисто его ошибка. Еще с лавочки было видно, что он заранее принимает решение, как ловить, и думает, как ввести мяч в игру. Он даже не смотрел на отскок!

    Я, если честно, думал, что все, Гиля сломается. Несмотря на то, что он очень сильный парень. Были опасения, что не соберется, чуть ли не о замене думал. Сказал ему в перерыве: «Гиля, 1:1, момента не было, забудь». Он уверенно ответил: «Да-да, Хапов, я забыл уже», – рассказал тренер.

    Гилерме: «У меня между ног пространство больше, чем у остальных, мячу легче проскочить. Поэтому мне туда и залетает чаще»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16126

      DVOK68 5 минут назад

      Надоест всё это Палычу)
      Курс на выход возьмёт и "молодые"специалисты-в "студию"!
      Их много.Спецов)

      0
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      Рейтинг: +1652

      giluxa1963 29 минут назад

      отдохнет и попрет

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