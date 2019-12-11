Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Если честно, думал, что после ошибки в матче с «Юве» Гиля сломается»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал ошибку голкипера Гилерме в матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Это чисто его ошибка. Еще с лавочки было видно, что он заранее принимает решение, как ловить, и думает, как ввести мяч в игру. Он даже не смотрел на отскок!

Я, если честно, думал, что все, Гиля сломается. Несмотря на то, что он очень сильный парень. Были опасения, что не соберется, чуть ли не о замене думал. Сказал ему в перерыве: «Гиля, 1:1, момента не было, забудь». Он уверенно ответил: «Да-да, Хапов, я забыл уже», – рассказал тренер.

Гилерме пропустил мяч между ног после удара Криштиану Роналду со штрафного, мяч в пустые ворота добил Аарон Рэмзи .

со штрафного, мяч в пустые ворота добил . Голкипер не сыграет с «Атлетико» в среду. Он пропустит третий матч подряд.

Сообщалось, что у Гилерме травма.

Гилерме: «У меня между ног пространство больше, чем у остальных, мячу легче проскочить. Поэтому мне туда и залетает чаще»