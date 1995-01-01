Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Поверьте, Палыч никогда не напишет заявление об увольнении. Если Семин решит уйти, то оставит преемника»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера москвичей Юрия Семина.

    – Это вброс, никаких сомнений. Я давно знаю Палыча, и, поверьте, он никогда не напишет заявление об увольнении. Своим трудом Семин заслужил того, чтобы самому решить, когда уходить. Никто другой – ни администрация команды, ни администрация РЖД, ни совет директоров – этот вопрос решать не должен.

    Если Палыч решит уйти, то сто процентов захочет оставить преемника. То есть ему нужен достойный кандидат. Кто это будет – Пашинин, Лоськов, Евсеев или кто-то еще, – я не знаю, но думаю, он предложит кого-то себе на замену, как только придет время.

    – Семин очень давно тренирует «Локо». Нет ощущения, что он просто устал работать в одной команде?

    – Не думаю, что работать в «Локомотиве» ему надоело. Палыч кожей прирос к клубу, он там как дома. Семин был чемпионом Украины с киевским «Динамо», но я точно знаю, что по ночам он мечтал вернуться в «Локомотив», – сказал Наумов.

    • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на 11 очков отставая от лидирующего «Зенита».
    • Журналисты сообщали о том, что Семин подал в отставку.
    • Сам специалист опроверг информацию.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74779
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru