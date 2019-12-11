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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Поверьте, Палыч никогда не напишет заявление об увольнении. Если Семин решит уйти, то оставит преемника»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Поверьте, Палыч никогда не напишет заявление об увольнении. Если Семин решит уйти, то оставит преемника»

11 декабря 2019, 18:36
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера москвичей Юрия Семина.

– Это вброс, никаких сомнений. Я давно знаю Палыча, и, поверьте, он никогда не напишет заявление об увольнении. Своим трудом Семин заслужил того, чтобы самому решить, когда уходить. Никто другой – ни администрация команды, ни администрация РЖД, ни совет директоров – этот вопрос решать не должен.

Если Палыч решит уйти, то сто процентов захочет оставить преемника. То есть ему нужен достойный кандидат. Кто это будет – Пашинин, Лоськов, Евсеев или кто-то еще, – я не знаю, но думаю, он предложит кого-то себе на замену, как только придет время.

– Семин очень давно тренирует «Локо». Нет ощущения, что он просто устал работать в одной команде?

– Не думаю, что работать в «Локомотиве» ему надоело. Палыч кожей прирос к клубу, он там как дома. Семин был чемпионом Украины с киевским «Динамо», но я точно знаю, что по ночам он мечтал вернуться в «Локомотив», – сказал Наумов.

  • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на 11 очков отставая от лидирующего «Зенита».
  • Журналисты сообщали о том, что Семин подал в отставку.
  • Сам специалист опроверг информацию.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
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Plyash
1576100410
Это точно,заявление по собственному желанию никогда не напишет,пока позволяет здоровье.Нервы у него в этом плане стальные. А пар он выпускает на стадионе.Либо по бровке скачет как козлик молодой,либо на судей покричит как громовержец.Молодец.
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