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    Конов: «Ходят слухи, что Семин вчера подал в отставку»

    «Локомотив» в 19-м туре РПЛ крупно уступил в гостях «Арсеналу» (0:4). Есть информация, что главный тренер москвичей Юрий Семин после игры подал в отставку.

    «Ходят слухи, что Юрий Сeмин вчера подал в отставку, а руководство клуба взяло паузу до понедельника для принятия решения отпускать или уговаривать», – сообщает бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Такую же информацию в твиттере сообщил владелец и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

    • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
    • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.
    • В последних десяти матчах «Локомотив» победил в одном.

    О чем теперь думает «Локомотив»

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии24
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      Рейтинг: +6983

      ivanthebest 30 минут назад

      Без Шпалыча паровозы в лучшем случае за 6 место будут бороться.

      1
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      Рейтинг: +770

      ZENIT***** 50 минут назад

      Да недождётесь!Нет причин. Палыч человек старой закалки,Локо,это его детище!Да и образуется всё.

      2
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      Рейтинг: +6829

      батог 1 час назад

      Не верьте Конову !!! 3,14здобол !!!

      2
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      Рейтинг: +9043

      silver29 1 час назад

      Лучше уходить когда просят остаться, а не оставаться когда просят уйти.

      2
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      Рейтинг: +861

      Из Твери Леха 1 час назад

      Да дайте деду уже на пенсию уйти нормально. Тем более праздники скоро, набухается водочки за 40 штук.

      3
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      Рейтинг: +791

      Серж 69 1 час назад

      Ну слава богу,что,по видимости,это оказалось только слухами.Я уж было подумал,что Кикнадзе от радости потирает руки,добился таки своего,но,нет,обломись!Да,Палыч не безупречен,да,у него есть недостатки,да,возраст,опять же...Но,с его уходом наш футбол потерял бы ЛИЧНОСТЬ,да,именно так,с большой буквы.А их,этих личностей очень мало в мире нашего футбола,мира,которого окружает целое море посредственностей.

      3
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      Рейтинг: +1083

      омск55 1 час назад

      Самое время а то после паузы будет поздно

      1
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      Рейтинг: +826

      ruded 1 час назад

      "в Рязани - грибы с глазами; их едят-они глядят"

      1
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      Рейтинг: +1223

      Boeung777 1 час назад

      Все наладится. Кто, как не Сёмин может... всё наладить?

      3
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      Рейтинг: +1200

      Fin035 1 час назад

      По хорошему, со всем уважением к Палычу, но ему к сожалению пора на отдых, он все что мог, он сделал!

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