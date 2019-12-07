Конов: «Ходят слухи, что Семин вчера подал в отставку»

«Локомотив» в 19-м туре РПЛ крупно уступил в гостях «Арсеналу» (0:4). Есть информация, что главный тренер москвичей Юрий Семин после игры подал в отставку.

«Ходят слухи, что Юрий Сeмин вчера подал в отставку, а руководство клуба взяло паузу до понедельника для принятия решения отпускать или уговаривать», – сообщает бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Такую же информацию в твиттере сообщил владелец и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

«Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.

В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

В последних десяти матчах «Локомотив» победил в одном.

О чем теперь думает «Локомотив»