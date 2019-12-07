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Конов: «Ходят слухи, что Семин вчера подал в отставку»

7 декабря 2019, 12:11
25

«Локомотив» в 19-м туре РПЛ крупно уступил в гостях «Арсеналу» (0:4). Есть информация, что главный тренер москвичей Юрий Семин после игры подал в отставку.

«Ходят слухи, что Юрий Сeмин вчера подал в отставку, а руководство клуба взяло паузу до понедельника для принятия решения отпускать или уговаривать», – сообщает бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Такую же информацию в твиттере сообщил владелец и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

  • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
  • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.
  • В последних десяти матчах «Локомотив» победил в одном.

О чем теперь думает «Локомотив»

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (25)
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Decorhome
1575710057
Палыча в президенты Локомотива.
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VVM1964
1575710558
" И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! " )))
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Garrincha58
1575710710
у московских "командочек" в последнее время одни проблемы
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S.K.V.
1575711201
Дайте Палычу закончить сезон.
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Серж 69
1575714539
Ну слава богу,что,по видимости,это оказалось только слухами.Я уж было подумал,что Кикнадзе от радости потирает руки,добился таки своего,но,нет,обломись!Да,Палыч не безупречен,да,у него есть недостатки,да,возраст,опять же...Но,с его уходом наш футбол потерял бы ЛИЧНОСТЬ,да,именно так,с большой буквы.А их,этих личностей очень мало в мире нашего футбола,мира,которого окружает целое море посредственностей.
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Из Твери Леха
1575714975
Да дайте деду уже на пенсию уйти нормально. Тем более праздники скоро, набухается водочки за 40 штук.
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батог
1575716053
Не верьте Конову !!! 3,14здобол !!!
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ZENIT*****
1575716828
Да недождётесь!Нет причин. Палыч человек старой закалки,Локо,это его детище!Да и образуется всё.
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ivanthebest
1575718013
Без Шпалыча паровозы в лучшем случае за 6 место будут бороться.
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Muboraksho
1575722839
3,14 будет Локо если Палыч уйдет из команды.
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