О чем теперь думает «Локомотив»

Проблемы не только в результате.

Уже знаем: «Локомотив» слетел «Арсеналу» (0:4). Из последних девяти матчей команда выиграла один.

Главная вводная: «Нам нужно подумать обо всем». Эти слова сказал после матча главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Через несколько часов в сеть залетели слухи о его возможном уходе в отставку. Пока все слишком далеко от реальности – ни один авторитетный источник такое развитие событий не подтвердил. Но у «Локомотива» хватает проблем и без Семина.

Что не так с «Локомотивом»?

• Результат. В чемпионате «Локомотив» точно потеряет второе место, но все равно перед паузой окажется в лидирующей группе. 11 очков от «Зенита» почти лишают шансов на чемпионство – и это все равно не провал. В кубковых турнирах все намного хуже: из Кубка России «Локо» вылетел, в группе Лиги чемпионов занял последнее место.

• Федор Смолов. Главная потеря «Локомотива» на провальном осенне-зимнем отрезке. Смолов травмировался в победной игре с «Арсеналом» (2:1). До следующего матча с тем же соперником он всего один раз отбегал 90 минут и трижды вышел на замену. Результаты «Локо» в этот период: 2 победы, 2 ничьи, 6 поражений. До травмы Смолов играл, но забивал мало (3 гола в РПЛ).

• Выкуп Мариу. Он выпал из состава из-за травмы еще в середине ноября. До этого Мариу был одним из лидеров «Локо», но на общем результате это не сказалось. В ЛЧ по-прежнему все плохо, в чемпионате так играли и без него. Встреча с агентом Мариу состоится после игры ЛЧ с «Атлетико». Будут обсуждать выкуп за 18 миллионов евро. Это точно того стоит?

• Гилерме. Летнюю тяжбу с возможной продажей вратаря сборной в «Спартак» пережили. «Локомотив» выдержал давление, заново поверил в Гилерме, а тот выдал серию топ-матчей. Потом у него пошли ошибки: регулярные, ключевые, необъяснимые. В двух играх в воротах был Коченков (Гилерме травмирован), но стало еще хуже – при нем пустили шесть мячей.

• Ситуация с Миранчуками. Продавать в Европу? Куда? Когда именно? Реально ли закинуть Алексея Миранчука в Серию А уже зимой, чтобы на деньги с продажи усилить команду? Или отдавать летом, а на финансы с его продажи как раз и выкупать Мариу? Основной актив «Локомотива» в Европе уже засветили – теперь его надо использовать.

• Много (очень много) травм. «Что касается нас конкретно – у нас есть проблемы. Особенно что касается травматизма основных игроков, которые выбыли в этот период. С чем это связано? Год закончится – надо будет это проанализировать», – говорил Семин перед матчем с «Байером». Отсюда и отсутствие нормальной скамейки в матчах ЛЧ.

• Реконструкция стадиона. Сейчас это обсуждают на уровне результатов «Локомотива». Пока только готовят проекты, думают о методах реализации. Но как все это скажется на бюджете «Локомотива»? Оставят ли деньги на покупку новых игроков? Когда все начнется? Пока и тут не все нормально.

Как все это решить в ближайшее время?

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