Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    О чем теперь думает «Локомотив»


    5
    Голосов: 5
    Сегодня, 12:40
    Проблемы не только в результате.

    Уже знаем: «Локомотив» слетел «Арсеналу» (0:4). Из последних девяти матчей команда выиграла один.

    Главная вводная: «Нам нужно подумать обо всем». Эти слова сказал после матча главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Через несколько часов в сеть залетели слухи о его возможном уходе в отставку. Пока все слишком далеко от реальности – ни один авторитетный источник такое развитие событий не подтвердил. Но у «Локомотива» хватает проблем и без Семина.

    Что не так с «Локомотивом»?

    Результат. В чемпионате «Локомотив» точно потеряет второе место, но все равно перед паузой окажется в лидирующей группе. 11 очков от «Зенита» почти лишают шансов на чемпионство – и это все равно не провал. В кубковых турнирах все намного хуже: из Кубка России «Локо» вылетел, в группе Лиги чемпионов занял последнее место.

    Федор Смолов. Главная потеря «Локомотива» на провальном осенне-зимнем отрезке. Смолов травмировался в победной игре с «Арсеналом» (2:1). До следующего матча с тем же соперником он всего один раз отбегал 90 минут и трижды вышел на замену. Результаты «Локо» в этот период: 2 победы, 2 ничьи, 6 поражений. До травмы Смолов играл, но забивал мало (3 гола в РПЛ).

    Выкуп Мариу. Он выпал из состава из-за травмы еще в середине ноября. До этого Мариу был одним из лидеров «Локо», но на общем результате это не сказалось. В ЛЧ по-прежнему все плохо, в чемпионате так играли и без него. Встреча с агентом Мариу состоится после игры ЛЧ с «Атлетико». Будут обсуждать выкуп за 18 миллионов евро. Это точно того стоит?

    Гилерме. Летнюю тяжбу с возможной продажей вратаря сборной в «Спартак» пережили. «Локомотив» выдержал давление, заново поверил в Гилерме, а тот выдал серию топ-матчей. Потом у него пошли ошибки: регулярные, ключевые, необъяснимые. В двух играх в воротах был Коченков (Гилерме травмирован), но стало еще хуже – при нем пустили шесть мячей.

    Ситуация с Миранчуками. Продавать в Европу? Куда? Когда именно? Реально ли закинуть Алексея Миранчука в Серию А уже зимой, чтобы на деньги с продажи усилить команду? Или отдавать летом, а на финансы с его продажи как раз и выкупать Мариу? Основной актив «Локомотива» в Европе уже засветили – теперь его надо использовать.

    Много (очень много) травм. «Что касается нас конкретно – у нас есть проблемы. Особенно что касается травматизма основных игроков, которые выбыли в этот период. С чем это связано? Год закончится – надо будет это проанализировать», – говорил Семин перед матчем с «Байером». Отсюда и отсутствие нормальной скамейки в матчах ЛЧ.

    Реконструкция стадиона. Сейчас это обсуждают на уровне результатов «Локомотива». Пока только готовят проекты, думают о методах реализации. Но как все это скажется на бюджете «Локомотива»? Оставят ли деньги на покупку новых игроков? Когда все начнется? Пока и тут не все нормально.

    Как все это решить в ближайшее время?

    Что почитать о «Локо»:

    «Локомотив» вылетел из еврокубков, но за него не стыдно

    VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      Горкин Блеванов 4 минуты назад

      Переоценённый тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16115

      DVOK68 1 час назад

      Палыча не берегут.Кондратий хватить может,возраст(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Илья Егоров 1 час назад

      Скажу следующее: Локомотиву срочно нужно усиление зимой. То, что я вчера увидел, нельзя назвать игрой. Первые два гола - абсолютно одинаковые явления. Остальные - жесткие ошибки. Я уже который матч не видел рвения в атаке. И, как мне кажется, зимой нужно усиливать именно нападение.

      Понятно, что сейчас в распоряжении Семина три форварда. Но! Эдера и Смолова мы видели по матчам с Динамо и Арсеналом - вообще ничего хорошего не скажу. Джорджевич травмирован. По первым матчам тоже особо ничего положительного не показал.

      Давно не видел такого разобранного Локо. Наверное, такой хаос был в последних матчах при Черевченко. Забавно, что именно Черевченко вчера Локо и вынес. Очень надеюсь, что с учетом всей этой дурацкой серии Локо поборется хотя бы за тройку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Taps 1 час назад

      Кризис продлится года три со сменой тренера.
      Миранчуки однозначно уйдут.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru