«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

Семин идеально воспользовался ошибками соперника.

«Локомотив», вопреки всем ожиданиям, стартовал на сложнейшем групповом этапе Лиги чемпионов с победы. В начале первого тайма «Локо» воспользовался ошибкой обороны «Байера», и Крыховяк забил первый гол. Через 9 минут после этого Хеведес случайно срезал мяч в свои ворота.

Ближе к концу первого тайма вратарь «Байера» Градецки напортачил с передачей, и Бариной забил в подкате с дальней дистанции.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) September 18, 2019

Семин сделал ожидаемый шаг и угадал

Алексей Миранчук вылетел в матче с «Ростовом», Антон – с «Сочи». Оба совершенно точно не сыграют в сентябре и пропустят первые матчи «Локо» в Лиге чемпионов.

В условиях, когда нет ни братьев, ни Джефферсона Фарфана (он вылетел до конца), Семин не стал мудрить и сделал очень предсказуемый и верный шаг: выпустил Жоау Мариу и Жемалетдинова на флангах, обойдясь без игрока на позиции атакующего полузащитника (и используя схему с тремя центральными защитниками). И это дало результат.

Первый тайм – два гола. Жоау Мариу, периодически смещавшийся в центр, выдал передачу на Крыховяка. Жемалетдинов опасно обострял фланг Венделла. Крыховяк же и Баринов за счет пустоты, образовавшейся из-за отсутствия Миранчука, получили возможность убегать вперед. Их статистика после первого тайма впечатлила. У Крыховяка – 2 удара в створ и один гол. У Баринова – два выигранных единоборства и такая же статистика по соотношению ударов и голов.

twit text — Ilya Egorov (@ilegorov) September 18, 2019

«Байер» ужасен: мало атаковал и допускал глупые ошибки

К 37 минуте, когда «Локомотив» забил второй мяч, «Байер» допустил 4 голевые ошибки. Две из них «Локо» реализовал, во всех остальных дело не дошло до удара (самый обидный момент – тот, в котором Смолов запутался в ногах и потерял мяч).

«Байер» играет в быстрый футбол, но сегодня такая тактика действовала против команды Петера Боша. Было слишком много неточных передач (отсылка к голу Баринова), было достаточно нелепых потерь (отсылка к голевой Мариу).

Даже главный аспект философии Боша, владение мячом, сыграл против «Байера» в этой встрече. «Байер» в среднем контролировал игру в течение 70% времени. «Локо» поступал умно в этой ситуации: грамотно блокировал выпады немцев и развивал контратаки. При этом отдельный респект заслужили фланговые защитники «Локо», Рыбус и Игнатьев. Первый не пропускал Фолланда, второй без особого труда останавливал Бэйли.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019

Проблема «Локомотива» в Смолове: от него до сих пор не очень много пользы

Если с выбором расстановки и тактики на матч решение Семина выглядело логичным, то с выбором роли для Смолова – нет. Он снова (как и в большинстве матчей РПЛ) выпадал из игры, мало обострял и за матч нанес лишь один удар.

За все время у Смолова был только один момент – тот самый, в котором он не прошел двух защитников «Байера». Все остальное время он находился в лучшем случае на подыгрыше, организовывал контратаки. Но ни к чему результативному они не привели.

Наверное, сейчас это не особо важно. «Локомотив» все равно выиграл за счет действий Мариу и Крыховяка в атаке (2:1), добыв первую гостевую победу в Лиге чемпионов впервые с 2002 года.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Байер (Германия) – Локомотив (Россия) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Крыховяк, 16; 1:1 – Хеведес, 25 (в свои ворота); 1:2 – Баринов, 37.

«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли (Аларио, 46), Баумгартлингер (Амири, 71), Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Белльараби.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу (Идову, 90+3), Жемалетдинов, Смолов.

Предупреждения: Арангис, 76 – Баринов, 55.

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