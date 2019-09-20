Байер - Локомотив

паровозов категорически с ПОБЕДОЙ!!!!!!!
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|22 июля, вторник
|19:15
|Байер
|3:1
|Локомотив
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12:4
|+8
|16
|2.
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Байер
|6
|2
|0
|4
|5:9
|-4
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4:11
|-7
|3
паровозов категорически с ПОБЕДОЙ!!!!!!!
Ведро разошлось то как
как приятен прессинг и подкат Смолова!
никогда не думал,что я это скажу)
Не смотрел первый тайм - только ща пришёл. Паровозы - пока приятно удивлён счётом! Удачи вам с Питера!!! ))) В этом году нам с вамиЮ Конями и Краснодаром предстоит отстаивать честь страны - свинота опять всё слила! Молодцы, что не сдались до матча с Баером! ))) Только пожалуйста удержите счёт! )
Игру не смотрел,,,, **** се Локо только забивает,, целых три забили и свои!
и без Миранчуков НАШИ забили трижды!)))