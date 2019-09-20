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Судьи
Главный судья:
Павел Рачковски
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Байер - Локомотив

18.09.2019, Среда, 22:00 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1 тур Байер - Локомотив
Товарищеские матчи 2014

22 июля, вторник 19:15 Байер 3:1 Локомотив
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 сентября 2019, 19:00

    паровозов категорически с ПОБЕДОЙ!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 18 сентября 2019, 23:51

    Поздравлямба с Питера! Молодцы! )))

    4
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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 18 сентября 2019, 23:49

    Ведро разошлось то как

    -3
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 18 сентября 2019, 23:24

    как приятен прессинг и подкат Смолова!
    никогда не думал,что я это скажу)

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 18 сентября 2019, 23:02

    Не смотрел первый тайм - только ща пришёл. Паровозы - пока приятно удивлён счётом! Удачи вам с Питера!!! ))) В этом году нам с вамиЮ Конями и Краснодаром предстоит отстаивать честь страны - свинота опять всё слила! Молодцы, что не сдались до матча с Баером! ))) Только пожалуйста удержите счёт! )

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    Рейтинг: +772

    FCTB > Mariner 18 сентября 2019, 23:07

    Они могут забивать, но главное не пропускать!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 18 сентября 2019, 22:53

    Игру не смотрел,,,, **** се Локо только забивает,, целых три забили и свои!

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 18 сентября 2019, 22:48

    и без Миранчуков НАШИ забили трижды!)))

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    Рейтинг: +2231

    river31 18 сентября 2019, 22:42

    Уще один красавчик в ворота Леверкузена!!!!!

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    Рейтинг: +3138

    m40 18 сентября 2019, 22:39

    Ведь была возможность у Баринова мяч остановить и ударить. В касание-довольно рискованно, зато красивее получилось

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    Рейтинг: +1154

    Стаz 18 сентября 2019, 22:39

    Семин - красавчик, локомотив очень грамотно тактически играет

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