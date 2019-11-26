«Локомотив» вылетел из еврокубков, но за него не стыдно

Запомните хорошее.

0:2 дома с «Байером» – самый плохой результат в таких обстоятельствах. Теперь «Локо» потерял шансы даже на весну в Лиге Европы.

twit text — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 26, 2019

Сразу после жеребьевки от «Локомотива» ждали грандиозного провала. «Ювентус», «Атлетико» и «Байер» – сомнительная подборка соперников для команды, которая провалила предыдущую ЛЧ. Мы все хорошо помним эти пять поражений при единственной победе прошлой осенью. Тогда соперниками были «Порту», «Шальке» и «Галатасарай» – номинально это точно легче, чем сейчас.

В этом сезоне у «Локомотива» тоже всего одна победа в Лиге чемпионов, минусовая разница мячей и отсутствие шансов на еврокубковую весну перед последним туром. Вроде бы ожидаемая история, но с дополнением из какой-то неудовлетворенности. Такой «Локомотив» показал лучший уровень, который мог выдать в играх с такими соперниками. Таким «Локомотивом» можно гордиться.

Отмечайте хорошие моменты:

• «Байер» – «Локомотив» – 1:2. Чумовой голешник Баринова, быстрые контратаки, красивый сэйв Гилерме в моменте с Хаверцом. За долю секунды перед касанием вратарь «Локомотива» выбил мяч из-под ноги звезды «Байера», чтобы тот не успел добить его в ворота. Тогда мы сразу забыли о множестве ошибок голкипера «Локо» в других играх.

• «Локомотив» – «Атлетико» – 0:2. Всего 10 провальных минут с голами Феликса и Томаса. Зато в другие 80 минут «Локомотив» хорошо смотрелся на уровне европейского топ-клуба. Если что, в том матче не было Миранчуков, но «Локо» все равно убегал в контратаки и мог даже сравнять счет. Спас только один из лучшей вратарей мира Облак.

• «Ювентус» – «Локомотив» – 2:1. Команда 77 минут не проигрывала в Турине. 40 из них «Локомотив» вообще вел в счете. Роналду, Мариу и Семин после матча улыбались и о чем-то разговаривали, а Алексей Миранчук наконец-то показал настоящего себя в матче топ-уровня. Опять все решили какие-то несколько минут.

• «Локомотив» – «Ювентус» – 1:2. Миранчук снова забил, а потом начались все эти разговоры о его будущем трансфере в «Ювентус». Только и на поле был уже другой «Локомотив»: на домашнем стадионе сыграли в атаку и поддавили «Ювентус». Не хватило лишь хорошей скамейки – Сарри опять перевернул игру заменой.

• «Локомотив» – «Байер» – 0:2. Тяжело объяснить поражение в матче, который мог стать главным за всю осень. При удачном раскладе «Локомотив» мог обеспечить себе весну в Лиге Европы. При еще более удачном – борьбу за ЛЧ в последнем туре. Проиграли, никуда не попадут, но в истории «Локомотива» уже давно не было матчей с такой ценой по результату в Лиге чемпионов.

В этой ситуации правильные слова говорил Юрий Семин. «Любое очко станет успехом. Это Лига чемпионов, здесь все дается с большим трудом», – объяснял Семин. В этом сезоне у каждого российского клуба возникла сложная турнирная ситуация на групповом этапе еврокубков. Но «Локомотив» точно не был худшим из них. Даже с учетом вылета.