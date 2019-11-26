Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Локомотив» вылетел из еврокубков, но за него не стыдно


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 22:50
    Запомните хорошее.

    0:2 дома с «Байером» – самый плохой результат в таких обстоятельствах. Теперь «Локо» потерял шансы даже на весну в Лиге Европы.

    Сразу после жеребьевки от «Локомотива» ждали грандиозного провала. «Ювентус», «Атлетико» и «Байер» – сомнительная подборка соперников для команды, которая провалила предыдущую ЛЧ. Мы все хорошо помним эти пять поражений при единственной победе прошлой осенью. Тогда соперниками были «Порту», «Шальке» и «Галатасарай» – номинально это точно легче, чем сейчас.

    В этом сезоне у «Локомотива» тоже всего одна победа в Лиге чемпионов, минусовая разница мячей и отсутствие шансов на еврокубковую весну перед последним туром. Вроде бы ожидаемая история, но с дополнением из какой-то неудовлетворенности. Такой «Локомотив» показал лучший уровень, который мог выдать в играх с такими соперниками. Таким «Локомотивом» можно гордиться.

    Отмечайте хорошие моменты:

    «Байер» – «Локомотив» – 1:2. Чумовой голешник Баринова, быстрые контратаки, красивый сэйв Гилерме в моменте с Хаверцом. За долю секунды перед касанием вратарь «Локомотива» выбил мяч из-под ноги звезды «Байера», чтобы тот не успел добить его в ворота. Тогда мы сразу забыли о множестве ошибок голкипера «Локо» в других играх.

    «Локомотив» – «Атлетико» – 0:2. Всего 10 провальных минут с голами Феликса и Томаса. Зато в другие 80 минут «Локомотив» хорошо смотрелся на уровне европейского топ-клуба. Если что, в том матче не было Миранчуков, но «Локо» все равно убегал в контратаки и мог даже сравнять счет. Спас только один из лучшей вратарей мира Облак.

    «Ювентус» – «Локомотив» – 2:1. Команда 77 минут не проигрывала в Турине. 40 из них «Локомотив» вообще вел в счете. Роналду, Мариу и Семин после матча улыбались и о чем-то разговаривали, а Алексей Миранчук наконец-то показал настоящего себя в матче топ-уровня. Опять все решили какие-то несколько минут.

    «Локомотив» – «Ювентус» – 1:2. Миранчук снова забил, а потом начались все эти разговоры о его будущем трансфере в «Ювентус». Только и на поле был уже другой «Локомотив»: на домашнем стадионе сыграли в атаку и поддавили «Ювентус». Не хватило лишь хорошей скамейки – Сарри опять перевернул игру заменой.

    «Локомотив» – «Байер» – 0:2. Тяжело объяснить поражение в матче, который мог стать главным за всю осень. При удачном раскладе «Локомотив» мог обеспечить себе весну в Лиге Европы. При еще более удачном – борьбу за ЛЧ в последнем туре. Проиграли, никуда не попадут, но в истории «Локомотива» уже давно не было матчей с такой ценой по результату в Лиге чемпионов.

    В этой ситуации правильные слова говорил Юрий Семин. «Любое очко станет успехом. Это Лига чемпионов, здесь все дается с большим трудом», – объяснял Семин. В этом сезоне у каждого российского клуба возникла сложная турнирная ситуация на групповом этапе еврокубков. Но «Локомотив» точно не был худшим из них. Даже с учетом вылета.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер «Локомотива»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      itarnmag 10 минут назад

      Интересно,как можно такую игру назвать хорошей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      житель СПб 31 минуту назад

      А мне очень обидно, обидно за Локомотив! Результат не по игре в целом. Как они начали! Просто восторг. К 15-20 минуте могли вести примерно 2-0. Не повезло... Да и судья в это "не повезло" тоже приложился. Чего только стоит "не замеченный " фол в начале матча на игроке Локомотива при входе в штрафную... Или - установленный судьей факт имитации контакта со стороны игрока Байера при якобы столкновении с Гильерме (кот, кстати, не первый уже матч играет хуже других игроков команды...). Где эти две явные желтые карточки? А дальше не повезло и - скуксились, утратили задор. Не хватило морально-психологических качеств. Но вообще - молодцы. Показали, что играть умеют. А над результатами надо работать - не только в российском чемпионате.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Юрэс 35 минут назад

      С ТАКИМИ ЗАРПЛАТАМИ ?!!!??? И НЕ СТЫДНО !!!???!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      tilvan 36 минут назад

      Такое ощущение, что им ещё и приплачивают за дерьмовую игру

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +532

      Юрэс > tilvan 7 минут назад

      ЛИГА СТАВОК РУЛИТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Бриг 44 минуты назад

      Закономерно, к сожалению. Пока будем платить (мы будем - ведь из нашего кармана!) неадекватные деньги бездарным русским футболистам за паспорт и ещё более сумасшедшие зарплаты средненьким зарубежным - всё так и будет. Боюсь, что примерно такая же судьба у Зенита, да и любой нашей команды в сегодняшнем состоянии русского футбола. Доколе?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Great Tartaria 53 минуты назад

      еще как стыдно! за весь чемпионат стыдно......... все продали, все просрали.....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru