VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд

Но Гжегож, конечно, тоже хорош.

«Локомотив» и «Зенит» забили три мяча на двоих, но засчитали только один. «Локо» мог выходить вперед еще в первом тайме, но в итоге на перерыв команды ушли с ничейным счетом, а «Зенит» сравнял на 92-й минуте, но в итоге остался без очков.

Семин эффективно выключил нападающих «Зенита»

Первый тайм начался с атак «Зенита», но за все 45 минут команда лишь один раз пробила по воротам, и ни разу не попала в створ. Причина простая: каждый раз, когда «Зенит» проводил яркую атаку, нападающие попадали в офсайд.

Похоже, это наработка Семина: много офсайдов у «Зенита» было и в игре с «Рубином», и «Локо» умышленно поднимался выше, чтобы лишить соперника опасных атак. Всего за первый тайм «Зенит» 5 раз попадал в офсайд, после чего был вынужден перестраиваться.

Отказавшись от главных козырей, забеганий Азмуна, Дриусси и Дзюбы, «Зенит» не сумел быстро предложить другую атакующую модель и отдал мяч «Локомотиву». Вдобавок помешали старые травмы Дриусси и Азмуна, которые не позволили сыграть весь матч. В итоге «Зенит» оправился и вернулся к атакам лишь в конце матча.

Вилков отменил гол Смолова после просмотра VAR. В «Локо» с решением не согласны

«Локомотив» открыл счет уже в первом тайме, но помощники арбитра Вилкова посоветовали ему посмотреть видеоповтор. Результат – рефери увидел фол за пару секунд до гола.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019

Федор Смолов, который забил отмененный гол, в перерыве жестко раскритиковал это решение. «Я Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе».

Своего игрока поддержал Юрий Семин: после гола Крыховяка во втором тайме он показал жест VAR, предложив арбитрам отменить и этот гол.

В конце отменили и гол «Зенита»: там в атаке даже участвовал Лунев

Под конец матча «Зенит» навалился на ворота «Локо»: в атаку пошли все 11 игроков включая Андрея Лунева. Именно вратарь «Зенита» в добавленное время рядом со штрафной «Локомотива» выполнил подачу, после которой (и пары последующих передач) Роберт Мак забил гол.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019

Этот гол Вилков тоже не засчитал: там рукой подыграл Алексей Сутормин при обработке мяча в штрафной.

Плотность в чемпионате опять невероятная

У «Локомотива», «Зенита» и «Ростова» – 23 очка, и пока они в лидерах РПЛ. К ним может присоединиться «Краснодар»: сейчас у него 20 и матч в запасе. А ЦСКА по итогам тура может стать единоличным лидером, если обыграет «Урал»: у команды 22 очка перед началом тура.

Кстати, Гжегож Крыховяк сильно уплотнил и гонку бомбардиров. Поляк, выступающий в полузащите, забил уже пятый мяч в сезоне и вышел на третье место в списке бомбардиров. Впереди – Шомуродов (9) и Соболев (8).

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Локомотив – Зенит – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев, 90+2).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси (Сутормин, 82), Азмун (Кузяев, 60), Дзюба.

Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83; Барриос, 86; Ракицкий, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ