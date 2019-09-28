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    VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд


    3.5
    Голосов: 4
    Сегодня, 21:12
    Но Гжегож, конечно, тоже хорош.

    «Локомотив» и «Зенит» забили три мяча на двоих, но засчитали только один. «Локо» мог выходить вперед еще в первом тайме, но в итоге на перерыв команды ушли с ничейным счетом, а «Зенит» сравнял на 92-й минуте, но в итоге остался без очков.

    Семин эффективно выключил нападающих «Зенита»

    Первый тайм начался с атак «Зенита», но за все 45 минут команда лишь один раз пробила по воротам, и ни разу не попала в створ. Причина простая: каждый раз, когда «Зенит» проводил яркую атаку, нападающие попадали в офсайд.

    Похоже, это наработка Семина: много офсайдов у «Зенита» было и в игре с «Рубином», и «Локо» умышленно поднимался выше, чтобы лишить соперника опасных атак. Всего за первый тайм «Зенит» 5 раз попадал в офсайд, после чего был вынужден перестраиваться.

    Отказавшись от главных козырей, забеганий Азмуна, Дриусси и Дзюбы, «Зенит» не сумел быстро предложить другую атакующую модель и отдал мяч «Локомотиву». Вдобавок помешали старые травмы Дриусси и Азмуна, которые не позволили сыграть весь матч. В итоге «Зенит» оправился и вернулся к атакам лишь в конце матча.

    Вилков отменил гол Смолова после просмотра VAR. В «Локо» с решением не согласны

    «Локомотив» открыл счет уже в первом тайме, но помощники арбитра Вилкова посоветовали ему посмотреть видеоповтор. Результат – рефери увидел фол за пару секунд до гола.

    Федор Смолов, который забил отмененный гол, в перерыве жестко раскритиковал это решение. «Я Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе».

    Своего игрока поддержал Юрий Семин: после гола Крыховяка во втором тайме он показал жест VAR, предложив арбитрам отменить и этот гол.

    В конце отменили и гол «Зенита»: там в атаке даже участвовал Лунев

    Под конец матча «Зенит» навалился на ворота «Локо»: в атаку пошли все 11 игроков включая Андрея Лунева. Именно вратарь «Зенита» в добавленное время рядом со штрафной «Локомотива» выполнил подачу, после которой (и пары последующих передач) Роберт Мак забил гол.

    Этот гол Вилков тоже не засчитал: там рукой подыграл Алексей Сутормин при обработке мяча в штрафной.

    Плотность в чемпионате опять невероятная

    У «Локомотива», «Зенита» и «Ростова» – 23 очка, и пока они в лидерах РПЛ. К ним может присоединиться «Краснодар»: сейчас у него 20 и матч в запасе. А ЦСКА по итогам тура может стать единоличным лидером, если обыграет «Урал»: у команды 22 очка перед началом тура.

    Кстати, Гжегож Крыховяк сильно уплотнил и гонку бомбардиров. Поляк, выступающий в полузащите, забил уже пятый мяч в сезоне и вышел на третье место в списке бомбардиров. Впереди – Шомуродов (9) и Соболев (8).

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Локомотив – Зенит – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев, 90+2).

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси (Сутормин, 82), Азмун (Кузяев, 60), Дзюба.

    Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83; Барриос, 86; Ракицкий, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
    Комментарии6
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      Рейтинг: +163

      Кронштадт65 16 минут назад

      хотелось бы услышать что теперь скажет пи-ормолов на работу вар и кто кого тянет

      0
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      Рейтинг: +7015

      ufos73 24 минуты назад

      Фола на Дриуси не было, было касание (кажется, не понятно), но не фол, он встал на ногу которую коснулись, но мяч потерял поэтому сам и завалился, то что судья после ВАРа "купился" говорит о многом, впрочем не в первый раз ГАЗВАР бомжам помогает... Ну а у 50к, чистая игра рукой

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      Рейтинг: +163

      Кронштадт65 > ufos73 14 минут назад

      что скажешь про фол на Оздоеве в самом начале. хотелось бы объективности

      0
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      Рейтинг: +7015

      ufos73 > Кронштадт65 1 минуту назад

      Не видел

      0
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      Рейтинг: +180

      arrivalgist 51 минуту назад

      Если бы в самом начале это вар усмотрел бы пенальти на Оздоеве, то может все было бы по другому. Как знать... Может Зенька и не развалился бы ))

      1
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      Рейтинг: +39

      И. Добрый. > arrivalgist 47 минут назад

      Не может, быть!

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