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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Локомотив - Зенит

28.09.2019, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 11 тур Локомотив - Зенит
Суперкубок России 2019

6 июля, суббота 19:00 Зенит 2:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Зенит
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 5:3 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

22 января, вторник 20:00 Зенит 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Зенит
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +272

    Muhametshin 28 сентября 2019, 23:36

    Я до сих пор понять не могу почему с голом крыховяка не смотрели вар, вопрос вилкову, подыгрывали опять зениту

    0
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    Рейтинг: +255

    aleksander 28 сентября 2019, 21:23

    а вообще самое главное не засчитали гол главного *****@са России Смолова(после послематчевой серии пенальти с Хорватией) это и радует))) И радует его интервью плаксы в перерыве)))

    -3
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > aleksander 28 сентября 2019, 21:47

    оцениваю вой комментарий как отрицательный!)

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    Рейтинг: +255

    aleksander > Антон bx14e 28 сентября 2019, 22:03

    Почему? как по мне(и моих друзей из моего города, да и при общении с болельщиками с других городов) его корявый понт в виде пробития пенальти в такой ответственный момент заслуживает таких слов и негатива!!! Его извинения спустя почти год или более года, вообще не значят ни чего, так как были не искренними,говорились с ухмылкой... этому человеку насрать что миллионы людей в тот момент испытали(хотя пробей он прямолинейно в угол,выше вратаря или еще как понять как то можно) но это пижонство на такой стадии остается для меня в его сторону самым главным *********** последних 1 года с небольшим, хоть убей но попробуй переубедить что не так))

    -1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > aleksander 28 сентября 2019, 22:25

    Смолов в Краснодаре выглядел гораздо лучше,чем у нас.
    Но что я могу сделать,если спортсмена,уличенного в подпитии за рулем покупают за миллионы долларов в мой клуб!?..всего лишь о х у е т ь)

    0
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    Рейтинг: +446

    BoaSnake 28 сентября 2019, 21:08

    Что-то я не вижу коментов о том, что газпром фсё купил, включая вар! А-у, чё затихли?

    0
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    Рейтинг: +38

    Олегенс > BoaSnake 28 сентября 2019, 21:09

    Семак не трнер, Лунев не вратрь. Во всяком случае в Зените.

    1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > BoaSnake 28 сентября 2019, 21:10

    иди на х у й, змеюка! в вашу сторону фолы как минимум весь второй тайм не свисТели!
    просрали,-так и сидите в г о в н е !

    2
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    Рейтинг: +38

    Олегенс > Антон bx14e 28 сентября 2019, 21:11

    Не хами.

    -1
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    Рейтинг: +38

    Олегенс > Олегенс 28 сентября 2019, 21:12

    Сам то играл?

    -1
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    Рейтинг: +38

    Олегенс > Олегенс 28 сентября 2019, 21:14

    Дурачок

    -1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Олегенс 28 сентября 2019, 21:16

    о чем ты?
    я финт Рональдиньо (нога-мяч) повторил в 14 лет в школе..между информатикой и Литературой на физ-ре..сынок

    2
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    Рейтинг: +38

    Олегенс > Антон bx14e 28 сентября 2019, 21:18

    Понятно. Молодец!

    1
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 28 сентября 2019, 21:03

    С ПОБЕДОЙ ПАРАВОЗЫ! МОЛОДЕЦ СЕМИН ЛОКО РУЛИТ!

    4
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Ёжик в тумане 28 сентября 2019, 23:48

    Так не паровозы побелили,а крыховяк)))он молодец

    -1
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    Рейтинг: +129

    Str4nger 28 сентября 2019, 21:02

    Марио и Крыховяк лучшие игроки матча !

    4
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    Рейтинг: +142

    Сергёга 28 сентября 2019, 21:02

    Так и надо! Эти Питерские мафиозы, хоть немного остынут!

    3
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    Рейтинг: +929

    Rabinovi_ch 28 сентября 2019, 21:01

    Футбол который ставит Семак как-то не очень. Всё очень прямолинейно...

    2
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    Рейтинг: +839

    dimag 28 сентября 2019, 21:01

    Палыч тренеровался, наверно, телевизор рисовать руками)

    1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 28 сентября 2019, 21:01

    Ураааа!!!!
    Хотел Вилкова расстрелять,но он на последней минуте оправдался)
    МегаКрыховяк!

    3
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    Рейтинг: +804

    Dizgen 28 сентября 2019, 21:01

    Ответка Зени за Спартак - Рука

    1
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