Месси – лучший игрок Европы по InStat; Роналду – 25-й. Дзюба занимает 113-е место

Международный центр спортивных исследований посчитал статистику футболистов, выступающих в Европе, на основании системы InStat. Индекс InStat вычисляется через множество технико-тактических действий игроков на поле: точность передач, успешность единоборств, пройденное расстояние и др.

Лучшим является форвард «Барселоны» Лионель Месси. Его показатель – 401. Максимальную цифру из российских футболистов имеет нападающий «Зенита» Артем Дзюба – 315. Табличное отображение показателей подготовил «Спорт-Экспресс».