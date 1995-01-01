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    Месси – лучший игрок Европы по InStat; Роналду – 25-й. Дзюба занимает 113-е место

    Международный центр спортивных исследований посчитал статистику футболистов, выступающих в Европе, на основании системы InStat. Индекс InStat вычисляется через множество технико-тактических действий игроков на поле: точность передач, успешность единоборств, пройденное расстояние и др.

    Лучшим является форвард «Барселоны» Лионель Месси. Его показатель – 401. Максимальную цифру из российских футболистов имеет нападающий «Зенита» Артем Дзюба – 315. Табличное отображение показателей подготовил «Спорт-Экспресс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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