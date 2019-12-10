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  • Месси – лучший игрок Европы по InStat; Роналду – 25-й. Дзюба занимает 113-е место

Месси – лучший игрок Европы по InStat; Роналду – 25-й. Дзюба занимает 113-е место

10 декабря 2019, 22:08
3

Международный центр спортивных исследований посчитал статистику футболистов, выступающих в Европе, на основании системы InStat. Индекс InStat вычисляется через множество технико-тактических действий игроков на поле: точность передач, успешность единоборств, пройденное расстояние и др.

Лучшим является форвард «Барселоны» Лионель Месси. Его показатель – 401. Максимальную цифру из российских футболистов имеет нападающий «Зенита» Артем Дзюба – 315. Табличное отображение показателей подготовил «Спорт-Экспресс».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Ювентус Зенит Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Mazai-NN
1576015245
А что на InStat газпром влияния ни имеет?
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Ушат Помоев
1576041491
Ну все можно отбирать роль в фильме!А то позор даже в сотку не вошёл!!!
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AZ
1576042708
Вот это уже ближе к истине
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