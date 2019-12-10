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  • Азмун: «После матча с «Бенфикой» поеду к своим лошадям. У меня их 18»

Азмун: «После матча с «Бенфикой» поеду к своим лошадям. У меня их 18»

10 декабря 2019, 17:33
5

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем займется после матча с «Бенфикой», который станет последним для питерцев в 2019 году.

– После матча с «Бенфикой» «Зенит» уйдет в отпуск. Поедете домой?

– Да, к своим лошадям.

– Расскажите о них. С чего началось это увлечение?

– Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.

– Сколько их у вас?

– 18. Есть своя конюшня, тренеры.

– 1 января вы отметите день рождения. В России это праздничная дата. В Иране, как я понимаю, не так.

– Да, наш Новый год наступает 21 марта.

– Как вы обычно проводите день рождения?

– Это самый простой праздник для меня. Я никогда не любил пышные празднования. Лучше провести этот день со своей семьей.

– А какой для вас главный праздник?

– Курбан-байрам, – сказал Азмун.

  • Во вторник «Бенфика» примет «Зенит», начало матча – в 23:00 мск.
  • После пяти туров питерцы идут на втором месте в группе с 7 очками, лиссабонцы отстают на 3 очка.

Азмун: «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона». Нам же нужно не думать об этом»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Бенфика Азмун Сердар
Комментарии (5)
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серега кашин
1575989107
и по питеру на коне скоро будет скакать
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порт
1575990736
Гинер улыбнулся.
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Ловкий Бубен
1575994596
всмысле перейдёт в ЦСКА?
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Decorhome
1576049857
Заслужил))))))))))))))))))))))))))
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Hektor 84
1576100306
И портрет гинера на стене
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