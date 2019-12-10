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    Азмун: «После матча с «Бенфикой» поеду к своим лошадям. У меня их 18»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем займется после матча с «Бенфикой», который станет последним для питерцев в 2019 году.

    – После матча с «Бенфикой» «Зенит» уйдет в отпуск. Поедете домой?

    – Да, к своим лошадям.

    – Расскажите о них. С чего началось это увлечение?

    – Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.

    – Сколько их у вас?

    – 18. Есть своя конюшня, тренеры.

    – 1 января вы отметите день рождения. В России это праздничная дата. В Иране, как я понимаю, не так.

    – Да, наш Новый год наступает 21 марта.

    – Как вы обычно проводите день рождения?

    – Это самый простой праздник для меня. Я никогда не любил пышные празднования. Лучше провести этот день со своей семьей.

    – А какой для вас главный праздник?

    – Курбан-байрам, – сказал Азмун.

    • Во вторник «Бенфика» примет «Зенит», начало матча – в 23:00 мск.
    • После пяти туров питерцы идут на втором месте в группе с 7 очками, лиссабонцы отстают на 3 очка.

    Азмун: «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона». Нам же нужно не думать об этом»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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