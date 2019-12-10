Азмун: «После матча с «Бенфикой» поеду к своим лошадям. У меня их 18»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем займется после матча с «Бенфикой», который станет последним для питерцев в 2019 году.
– После матча с «Бенфикой» «Зенит» уйдет в отпуск. Поедете домой?
– Да, к своим лошадям.
– Расскажите о них. С чего началось это увлечение?
– Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.
– Сколько их у вас?
– 18. Есть своя конюшня, тренеры.
– 1 января вы отметите день рождения. В России это праздничная дата. В Иране, как я понимаю, не так.
– Да, наш Новый год наступает 21 марта.
– Как вы обычно проводите день рождения?
– Это самый простой праздник для меня. Я никогда не любил пышные празднования. Лучше провести этот день со своей семьей.
– А какой для вас главный праздник?
– Курбан-байрам, – сказал Азмун.
- Во вторник «Бенфика» примет «Зенит», начало матча – в 23:00 мск.
- После пяти туров питерцы идут на втором месте в группе с 7 очками, лиссабонцы отстают на 3 очка.
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