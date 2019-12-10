Азмун: «После матча с «Бенфикой» поеду к своим лошадям. У меня их 18»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем займется после матча с «Бенфикой», который станет последним для питерцев в 2019 году.

– После матча с «Бенфикой» «Зенит» уйдет в отпуск. Поедете домой?

– Да, к своим лошадям.

– Расскажите о них. С чего началось это увлечение?

– Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.

– Сколько их у вас?

– 18. Есть своя конюшня, тренеры.

– 1 января вы отметите день рождения. В России это праздничная дата. В Иране, как я понимаю, не так.

– Да, наш Новый год наступает 21 марта.

– Как вы обычно проводите день рождения?

– Это самый простой праздник для меня. Я никогда не любил пышные празднования. Лучше провести этот день со своей семьей.

– А какой для вас главный праздник?

– Курбан-байрам, – сказал Азмун.

Во вторник «Бенфика» примет «Зенит», начало матча – в 23:00 мск.

После пяти туров питерцы идут на втором месте в группе с 7 очками, лиссабонцы отстают на 3 очка.

Азмун: «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона». Нам же нужно не думать об этом»