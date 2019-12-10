Азмун: «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона». Нам же нужно не думать об этом»

Да Лейпциг это не Зенит, не ЦСКА, ни Спартак, ни Локомотив (список не полный).... Они, в отличие от перечисленных, будут выходить и биться, за премиальные, за рейтинг клуба, за уважение болельщиков и т.д, за то, что бы в следующем году, благодаря рейтингу, быть уже не в четвертой корзине, а выше, опять же в отличие от вышеперечисленных которым главное выйти в группу, получить гарантированные деньги, а дальше пох...!!! Поэтому нужно говорить о том что там профессионалы в клубе, а не про какие-то реваншистские вещи, хотя и это тоже, но все это не про наши клубы!!! У нас же только скулеж про то, как все устали, как много матчей они сыграли и как сильно они играли, но почему-то, по каким-то непонятным причинам, проиграли 1-5, 0-5 и т.д.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
— Думаю, хоть они [«Лейпциг»] и обеспечили себе выход в плей-офф, у них тоже есть своя мотивация. «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона» на своем поле и занять первое место в группе. Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдет.
— Среди болельщиков бытует мнение, что Лига Европы весной для «Зенита» даже предпочтительнее, чем Лига чемпионов: в этом турнире можно пройти дальше. Согласны?
— Не важно, как называется турнир. Мы на каждую игру должны выходить полностью сконцентрированными и отдавать на поле все силы, которые у нас есть. Мы будем стараться делать свою работу на сто процентов, а болельщики пусть поддерживают нас. Они самые лучшие. Не давят на нас, помогают в любой ситуации, – сказал Азмун.
- Во вторник «Бенфика» примет «Зенит», начало матча – в 23:00 мск.
- «Лион» сыграет с «Лейпцигом».
- После пяти туров питерцы идут на втором месте в группе с 7 очками, лиссабонцы отстают на 3 очка.