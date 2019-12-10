Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Азмун: «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона». Нам же нужно не думать об этом»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    — Думаю, хоть они [«Лейпциг»] и обеспечили себе выход в плей-офф, у них тоже есть своя мотивация. «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона» на своем поле и занять первое место в группе. Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдет.

    — Среди болельщиков бытует мнение, что Лига Европы весной для «Зенита» даже предпочтительнее, чем Лига чемпионов: в этом турнире можно пройти дальше. Согласны?

    — Не важно, как называется турнир. Мы на каждую игру должны выходить полностью сконцентрированными и отдавать на поле все силы, которые у нас есть. Мы будем стараться делать свою работу на сто процентов, а болельщики пусть поддерживают нас. Они самые лучшие. Не давят на нас, помогают в любой ситуации, – сказал Азмун.

    • Во вторник «Бенфика» примет «Зенит», начало матча – в 23:00 мск.
    • «Лион» сыграет с «Лейпцигом».
    • После пяти туров питерцы идут на втором месте в группе с 7 очками, лиссабонцы отстают на 3 очка.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5504

      Сильвербой 1 час назад

      Да Лейпциг это не Зенит, не ЦСКА, ни Спартак, ни Локомотив (список не полный).... Они, в отличие от перечисленных, будут выходить и биться, за премиальные, за рейтинг клуба, за уважение болельщиков и т.д, за то, что бы в следующем году, благодаря рейтингу, быть уже не в четвертой корзине, а выше, опять же в отличие от вышеперечисленных которым главное выйти в группу, получить гарантированные деньги, а дальше пох...!!! Поэтому нужно говорить о том что там профессионалы в клубе, а не про какие-то реваншистские вещи, хотя и это тоже, но все это не про наши клубы!!! У нас же только скулеж про то, как все устали, как много матчей они сыграли и как сильно они играли, но почему-то, по каким-то непонятным причинам, проиграли 1-5, 0-5 и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      Серж 69 1 час назад

      Думать ни о чём не нужно,не надо ни на кого оглядываться,нужно играть ,и играть хорошо,чтобы добиться нужного результата,и с хорошим настроением отправиться в отпуск.Давайте,вперёд,верим в вас!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74771
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru