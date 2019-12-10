Азмун: «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона». Нам же нужно не думать об этом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Думаю, хоть они [«Лейпциг»] и обеспечили себе выход в плей-офф, у них тоже есть своя мотивация. «Лейпциг» наверняка хочет реабилитироваться за поражение от «Лиона» на своем поле и занять первое место в группе. Нам же нужно не думать об этом, показать хорошую игру и добиться результата. Кто больше заслуживает, тот дальше и пройдет.

— Среди болельщиков бытует мнение, что Лига Европы весной для «Зенита» даже предпочтительнее, чем Лига чемпионов: в этом турнире можно пройти дальше. Согласны?

— Не важно, как называется турнир. Мы на каждую игру должны выходить полностью сконцентрированными и отдавать на поле все силы, которые у нас есть. Мы будем стараться делать свою работу на сто процентов, а болельщики пусть поддерживают нас. Они самые лучшие. Не давят на нас, помогают в любой ситуации, – сказал Азмун.