Тренер «Бенфики»: «Зенит» – сильная команда, которая быстро двигает мяч и навязывает борьбу в штрафной площади»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже высказался в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы будем стараться реализовывать все наши моменты. Конечно, не два гола за раз, но гол за голом. Будем стараться держать мяч, так у нас больше шансов создавать моменты. Здесь многое зависит и от соперника, как он построит игру, но мы будем стремится к своему.

Мы посмотрели много матчей «Зенита». Это сильная команда, которая быстро двигает мяч и располагает четырьмя игроками в атаке. Видно, что соперник навязывает борьбу в штрафной площади», – сказал Лаже.

Матч «Бенфика» – «Зенит» состоится во вторник в 23:00 по московскому времени.

Перед очной встречей в активе россиян семь очков, а на счету португальцев четыре балла.

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