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    Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 01:28
    Можно выиграть и вылететь, а можно проиграть и остаться в ЛЧ.

    «Зенит» обыграл «Лион» и вышел на второе место в группе, но пока не гарантировал даже участие в Лиге Европы. Матче «Бенфики» и «Лейпцига» закончился вничью (2:2), поэтому «Зенит» потерял шансы на первое место, но пока фаворит за второе.

    Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЧ?

    Вариант 1: «Лейпциг» выигрывает у «Лиона», любой результат «Зенита». Если «Зенит» тоже выиграет или сыграет вничью, то останется на единоличном втором месте. Если проиграет – у трех команд будет по 7 очков, но «Зенит» будет выше по дополнительным показателям.

    Вариант 2: «Лейпциг» играет вничью с «Лионом», «Зенит» выигрывает или играет вничью. Тут все легко: в худшем случае у «Зенита» будет равенство с «Лионом», где мы впереди по личным встречам.

    А чего достаточно для ЛЕ?

    Вариант 1: «Лион» выигрывает у «Лейпцига», «Зенит» играет вничью с «Бенфикой» или некрупно проигрывает. В таком случае «Лион» уходит в отрыв, а «Зенит» остается впереди «Бенфики» по очкам или дополнительным показателям.

    Вариант 2: «Лион» играет вничью, «Зенит» некрупно проигрывает. Тут главное остаться впереди по дополнительным показателям: разница мячей в личных встречах, гостевые голы и так далее.

    Вариант 3: Победа «Зенита» и «Лиона». Самый пугающий исход: «Зенит» побеждает, но сразу у трех команд 10 очков. Тогда «Зенит» пропускает вперед «Лион» и «Лейпциг» по дополнительным показателям и уходит в ЛЕ.

    Что будет в других исходах:

    Поражение с крупным счетом, «Лион» набирает очки: только в этом случае «Зенит» пропускает вперед и «Бенфику», и «Лион» и остается без еврокубков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +215

      kliker 44 минуты назад

      Что это за статья?! Журналист хайпанул на проблеме, но заглянуть в регламент и выяснить, какие параметры приоритетные - выигрыш, разница, количество забитых, домашние, гостевые - было лень, посему просто вывалил на читателей это нечто ..., зато первый.

      1
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      Рейтинг: +4256

      paracetamol 49 минут назад

      С чего кто-то взял, что «Лейпциг» проиграет «Лиону»? Лейпциг все знает и понимает. Сегодняшний конфуз - элементарная недооценка соперника.

      -1
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      Рейтинг: +213

      soltik09 > paracetamol 45 минут назад

      Лейпциг уже решил вопрос с выходом в лч, это во-первых, во вторых дома они уже проигрывали Лиону со счетом 0-2, когда ещё мотивация была у них;-)

      0
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      Рейтинг: +4256

      paracetamol > soltik09 22 минуты назад

      Ничего он не решил. Если выиграет Лион, он выходит с 1-го места. Думай прежде чем ерунду писать.

      0
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      Рейтинг: +213

      soltik09 > paracetamol 13 минут назад

      Так я и не писал что Лейпциг с первого выйдет в случае проигрыша. Я написал, что Лейпциг вопрос с выходом решил, есть чем возразить?

      0
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      Рейтинг: +213

      soltik09 58 минут назад

      Если Лион выигрывает дома у Лейпцига, а Зенит в гостях у Бенфики, то у трёх команд по 10 очков получается, по очным встречам если считать, то : у Лиона две победы на Лейпцигом, у РБ две победы над Зенитом, а у Зенита ничья и победа над Лионом. Следует ли из этого, что Зенит может занять третье место? Или же будет решать разница мячей?

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      Рейтинг: +437

      Файдаэн > soltik09 31 минуту назад

      Это значит, что у Зенита будет 4 очка из 12 в очном противостоянии с командами-соседями, у которых по 6 баллов, потому их место позади. По той же причине Спартак занимал 12 место перед назначением Тедеско, когда пять команд имели равное число баллов, но мясные набрали меньше всех в очных встречах (огребли от "аутсайдеров").

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      Рейтинг: +213

      soltik09 > Файдаэн 10 минут назад

      Значит все печально, придётся и самим выигрывать и ждать осечки Лиона в параллельном матче. Ну будем надеяться и болеть за Лейпциг))

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