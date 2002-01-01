Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Можно выиграть и вылететь, а можно проиграть и остаться в ЛЧ.

«Зенит» обыграл «Лион» и вышел на второе место в группе, но пока не гарантировал даже участие в Лиге Европы. Матче «Бенфики» и «Лейпцига» закончился вничью (2:2), поэтому «Зенит» потерял шансы на первое место, но пока фаворит за второе.

Как «Зениту» выйти в плей-офф ЛЧ?

Вариант 1: «Лейпциг» выигрывает у «Лиона», любой результат «Зенита». Если «Зенит» тоже выиграет или сыграет вничью, то останется на единоличном втором месте. Если проиграет – у трех команд будет по 7 очков, но «Зенит» будет выше по дополнительным показателям.

Вариант 2: «Лейпциг» играет вничью с «Лионом», «Зенит» выигрывает или играет вничью. Тут все легко: в худшем случае у «Зенита» будет равенство с «Лионом», где мы впереди по личным встречам.

А чего достаточно для ЛЕ?

Вариант 1: «Лион» выигрывает у «Лейпцига», «Зенит» играет вничью с «Бенфикой» или некрупно проигрывает. В таком случае «Лион» уходит в отрыв, а «Зенит» остается впереди «Бенфики» по очкам или дополнительным показателям.

Вариант 2: «Лион» играет вничью, «Зенит» некрупно проигрывает. Тут главное остаться впереди по дополнительным показателям: разница мячей в личных встречах, гостевые голы и так далее.

Вариант 3: Победа «Зенита» и «Лиона». Самый пугающий исход: «Зенит» побеждает, но сразу у трех команд 10 очков. Тогда «Зенит» пропускает вперед «Лион» и «Лейпциг» по дополнительным показателям и уходит в ЛЕ.

Что будет в других исходах:

Поражение с крупным счетом, «Лион» набирает очки: только в этом случае «Зенит» пропускает вперед и «Бенфику», и «Лион» и остается без еврокубков.