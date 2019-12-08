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  • Чистяков: «Не понял, почему все болельщики стали уходить. Меня это не касается»

Чистяков: «Не понял, почему все болельщики стали уходить. Меня это не касается»

8 декабря 2019, 21:49
23

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал протестную акцию болельщиков «Спартака» и «Ростова», ушедших со стадиона во время матча 19-го тура РПЛ.

«Если честно, не понял, что произошло, и почему все стали уходить. Только в конце мне сказали, что это какая-то акция. Это не помогло психологически — мы просто продолжили играть. Я настраивался.

Никак к этому не отношусь — меня не касается. Наши тоже ушли? Не видел, я был больше сконцентрирован на игре», – отметил Чистяков.

  • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики «Спартака» покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
  • Причина – ответ на задержания фанатов команды перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
  • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Чистяков Дмитрий
Комментарии (23)
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alp
1575832657
ну и правильно сделал.. надо быть конченным, чтобы выступать в защиту быдланов
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MaxRnD
1575833377
Потому, что это тупое и ссыкливое стадо, которое додумалось направить свои протесты не против обнаглевшней власти, а фактически против футболистов, за которых якобы болеют. Безголовые дегенераты, у которых произошла полная подмена жизненных ориентиров и понятий, выражающаяся в спуске накопившегося пара и недовольства властью на футбольной тематике, вместо социальной или экономической
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Давид59
1575834739
Странно, что игрок не в курсе о "протестной акции". Как-то даже не удобно за парня. Дима, если ты читаешь эти комменты, объясняю. Несколько футбольных фанатов сейчас задержаны. Эти акции - в их поддержку
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GoLenaStop
1575835786
НЕТ - ПРАВОСЕКАМ И ПРОЧЕЙ МЕРЗОСТИ НА НАШИХ СТАДИОНАХ! НЕТ- НАЦИОНАЛИЗМУ И ФАШИЗМУ! БОЛЕЛЫ РОССИИ, НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА МАЙДАННЫЕ ПРОВОКАЦИИ! ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!
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Yev
1575837245
Сообщество так называемых "фанатов" как не странно решили раскачать ситуацию именно сейчас. Я стараюсь не быть сторонником заговоров, но то что эти сообщества по обе стороны границы общаются между собой скорее всего 100%. Хочется напомнить что 2 мая 2014 подобные "активные болельщики" сожгли около 50 человек в Одессе. Помните такой украинский клуб "Черноморец" (кстати со славной советской историей). Кстати где он сейчас, в мягко говоря в попе? Хватит руководителям клубов заигрывать с этим быдлом!!! Играйте в футбол, поддерживайте свои клубы, но уважайте закон!!! Сейчас очень модно во всё горло орать: Долой!!!, такие смелые, что-то бубнят о поддержке акции, а были бы все хотя бы как этот паренек, который по сторонам не смотрит,а занимается своим делом, может и футбол был бы на более высоком уровне!
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Vizual
1575837699
Видно хорошо курнул и только отпустило
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Дядя Серёжа
1575855823
Как бы далеко не уходил настоящий болельщик - он всегда вернётся.
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Алекс636363
1575864149
в советские времена на футбол ходили получать удовольствие от игры команд, а не фаеры жечь и голыми жиры демонстрировать. настоящий болельщик не уйдет на 30 минуте, а таким вот фанатам - туда и дорога
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Серёга Краснодарский
1575868312
видел я их уход. армейцы засунули в одно место атрибутику и пересели на соседний сектор. смех да и только.
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SPbZenit12
1575886906
А это фанаты решили акцию устроить и оставить команду, которая и так играет не очень, без поддержки. (Спартак) Как итог насобирали мячей в свои ворота.
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