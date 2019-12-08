Чистяков: «Не понял, почему все болельщики стали уходить. Меня это не касается»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал протестную акцию болельщиков «Спартака» и «Ростова», ушедших со стадиона во время матча 19-го тура РПЛ.

«Если честно, не понял, что произошло, и почему все стали уходить. Только в конце мне сказали, что это какая-то акция. Это не помогло психологически — мы просто продолжили играть. Я настраивался.

Никак к этому не отношусь — меня не касается. Наши тоже ушли? Не видел, я был больше сконцентрирован на игре», – отметил Чистяков.

Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики «Спартака» покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».

Причина – ответ на задержания фанатов команды перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун