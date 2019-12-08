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    Чистяков: «Не понял, почему все болельщики стали уходить. Меня это не касается»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал протестную акцию болельщиков «Спартака» и «Ростова», ушедших со стадиона во время матча 19-го тура РПЛ.

    «Если честно, не понял, что произошло, и почему все стали уходить. Только в конце мне сказали, что это какая-то акция. Это не помогло психологически — мы просто продолжили играть. Я настраивался.

    Никак к этому не отношусь — меня не касается. Наши тоже ушли? Не видел, я был больше сконцентрирован на игре», – отметил Чистяков.

    • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики «Спартака» покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
    • Причина – ответ на задержания фанатов команды перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
    • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

    Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +35391

      MaxRnD 10 минут назад

      Потому, что это тупое и ссыкливое стадо, которое додумалось направить свои протесты не против обнаглевшней власти, а фактически против футболистов, за которых якобы болеют.

      Безголовые дегенераты, у которых произошла полная подмена жизненных ориентиров и понятий, выражающаяся в спуске накопившегося пара и недовольства властью на футбольной тематике, вместо социальной или экономической

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    • ...
      Рейтинг: +4191

      alp 22 минуты назад

      ну и правильно сделал.. надо быть конченным, чтобы выступать в защиту быдланов

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