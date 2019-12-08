Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).

По информации источника, болельщики обоих клубов массово покидают трибуны «Открытие Арены» по ходу встречи в связи с протестом против задержаний фанатов правоохранительными органами.

Уточняется, что со стадиона уходят не только активные болельщики, но и обычные зрители, располагавшиеся на центральных трибунах.

Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».

Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

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