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  • Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

8 декабря 2019, 19:43
102

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).

По информации источника, болельщики обоих клубов массово покидают трибуны «Открытие Арены» по ходу встречи в связи с протестом против задержаний фанатов правоохранительными органами.

Уточняется, что со стадиона уходят не только активные болельщики, но и обычные зрители, располагавшиеся на центральных трибунах.

  • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
  • Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
  • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (102)
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Старикан
1575823663
Если Спартак и дальше будет так играть, то уйдут ВСЕ!!!
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Полная Канистра
1575824053
правильно делают все как один по всей стране против питерских беспредельщиков поганых ментов и бомжей грязных
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MaxRnD
1575824092
Когда пенсии пол-страны лишают никто на митинги почему-то не выходит, а тут клоуны (псевдофанаты) на околоспортивной сцене пытаются дать очередное бесплатное представление. Стадо тупых дебилов доказывает свою неполноценность ...
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Кузьмич на трибуне
1575824746
Всем кто уходит с трибун , позор и презрение. Бред сиврй кобылы. Болельщики Спартака устроили дебош , а их поддержали во многих городах. ПОЗОРИЩЕ!
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vla4839
1575826213
0-2! Это ,наверно , Газпром виноват,ну и питерские . На кого ещё теперь будете пенять, фаны "народной " команды?
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Yev
1575826455
Им команду надо саасать и поддерживать, а они самопиаром занимаются. Придут домой, у них спросят: какой счёт?, а да я не в курсе, я ж с...ка революционер, я ж в акции участвовал. Настоящие болельщики. Беда с нашими людьмм и в частности с футболом! Грядут тёмные времена...
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Кузьмич на трибуне
1575827154
Вот вам и четвертый. Ушли с трибун, бросили команду-получите за шиворот и на воротник.
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Алекс636363
1575828274
кому нужны понты и пофиг на футбол - пусть хоть с первой минуты валят. болельщик с командой остается 90 минут и еще полчаса, а демонстранты, которым важнее себя показать, пусть хоть убегают со стадиона.а еще лучше, если их "убегут"
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Ростов рулит.
1575830060
Ну спартачи ушли по делу, много не потеряли А ростовчане зачем, что хотели доказать кому то. Такую игру пропустить. Ехать за 1200 км и уйти. Вообще это глупая затея этот бойкот, полиции по барабану что они уходят. Ладно, это их дело.
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Zenit_Zenit
1575855587
Те, кто остался на трибунах - любят футбол и свою команду, те, кто ушёл - любят только себя, на футбол и команду им с высокой горки....
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