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    Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

    В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).

    По информации источника, болельщики обоих клубов массово покидают трибуны «Открытие Арены» по ходу встречи в связи с протестом против задержаний фанатов правоохранительными органами.

    Уточняется, что со стадиона уходят не только активные болельщики, но и обычные зрители, располагавшиеся на центральных трибунах.

    • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
    • Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
    • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

    «Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7801

      alex1951 2 минуты назад

      Кто еще сомневается ,что Карпуша нужен Спартаку?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35306

      MaxRnD > alex1951 1 минуту назад

      Не спеши, наши любят лить под конец игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      ruded 3 минуты назад

      создали видимость протестных акций... все для СМИ

      0
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      ...
      Рейтинг: +8091

      ufos73 > ruded 1 минуту назад

      Уже Медведев запел о возможных бунтах в России... Видимость ага ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Иван Петров 1986 3 минуты назад

      Да смотреть-то и нечего. С такой игрой до ФНЛ совсем близко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35306

      MaxRnD 4 минуты назад

      Когда пенсии пол-страны лишают никто на митинги почему-то не выходит, а тут клоуны (псевдофанаты) на околоспортивной сцене пытаются дать очередное бесплатное представление.
      Стадо тупых дебилов доказывает свою неполноценность ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2152

      raritet 5 минут назад

      Сейчас в перерыве Тедеска расскажет как нужно играть с такими командами как никакущий Ростов. Столько моментов запороли , включая пенальти, что можно было бы и не выходить на второй тайм.

      1
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      Рейтинг: +31256

      Полная Канистра 5 минут назад

      правильно делают все как один по всей стране против питерских беспредельщиков поганых ментов и бомжей грязных

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3123

      BAIv 7 минут назад

      А что разве полный стадион был, как то незаметно было.

      1
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      Рейтинг: +8702

      KLIM777 10 минут назад

      пусть уходят, смотреть такую игру спартака невозможно. какой-то цирк

      1
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      Рейтинг: +10623

      sssrspartak > KLIM777 5 минут назад

      Я ПОСЛЕ 28МИНУТЫ ВЫКЛЮЧИЛ ЭТУ ПОХАБЩИНУ!!

      0
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      Рейтинг: +8702

      KLIM777 > sssrspartak 1 минуту назад

      у вас че серьезные проблемы с центральной защитой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3123

      BAIv 11 минут назад

      Попов с закрытыми глазами бил, это паршиво так испоганить пенальти

      3
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      Рейтинг: +5647

      Старикан 11 минут назад

      Если Спартак и дальше будет так играть, то уйдут ВСЕ!!!

      8
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      Рейтинг: +21233

      oyabun > Старикан 10 минут назад

      Да, пока игра очередное разочарование

      3
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