Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).
По информации источника, болельщики обоих клубов массово покидают трибуны «Открытие Арены» по ходу встречи в связи с протестом против задержаний фанатов правоохранительными органами.
Уточняется, что со стадиона уходят не только активные болельщики, но и обычные зрители, располагавшиеся на центральных трибунах.
- Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
- Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
- По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.
«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»
Источник: «Спорт-Экспресс»