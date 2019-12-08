Погребняк: «У «Урала» есть незаконченное дело – Кубок России. Мы хотим выиграть этот трофей»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

«Мы будем сконцентрированы на Кубке России, также хотим занять место повыше в чемпионате России. Если говорить об итогах первой части сезона, то отставание от шестого места составляет одно очко, плотная борьба идет в середине таблицы.

Мы вышли в четвертьфинал Кубка России – это очень положительный результат для «Урала». Цели на вторую часть сезона самые максимальные. У нас есть незаконченное дело – Кубок России, в котором мы дважды доходили до финала. Мы хотим поднять этот трофей, поэтому мы больше сконцентрированы на Кубке России», – сказал Погребняк.