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  • Погребняк: «У «Урала» есть незаконченное дело – Кубок России. Мы хотим выиграть этот трофей»

Погребняк: «У «Урала» есть незаконченное дело – Кубок России. Мы хотим выиграть этот трофей»

8 декабря 2019, 19:38
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

«Мы будем сконцентрированы на Кубке России, также хотим занять место повыше в чемпионате России. Если говорить об итогах первой части сезона, то отставание от шестого места составляет одно очко, плотная борьба идет в середине таблицы.

Мы вышли в четвертьфинал Кубка России – это очень положительный результат для «Урала». Цели на вторую часть сезона самые максимальные. У нас есть незаконченное дело – Кубок России, в котором мы дважды доходили до финала. Мы хотим поднять этот трофей, поэтому мы больше сконцентрированы на Кубке России», – сказал Погребняк.

  • В четвертьфинале Кубка России «Урал» сыграет с «Шинником».
  • «Урал» дважды за последние три года выходил в финал Кубка и оба раза проигрывал «Локомотиву» (2016/17, 2018/19).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (2)
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Yev
1575829256
Пашка не ел наверное пару дней и вот как у классиков: Остапа понесло.
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Plyash
1575829436
А жареной Луны ты не хочешь,Паша?
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