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    Погребняк: «У «Урала» есть незаконченное дело – Кубок России. Мы хотим выиграть этот трофей»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

    «Мы будем сконцентрированы на Кубке России, также хотим занять место повыше в чемпионате России. Если говорить об итогах первой части сезона, то отставание от шестого места составляет одно очко, плотная борьба идет в середине таблицы.

    Мы вышли в четвертьфинал Кубка России – это очень положительный результат для «Урала». Цели на вторую часть сезона самые максимальные. У нас есть незаконченное дело – Кубок России, в котором мы дважды доходили до финала. Мы хотим поднять этот трофей, поэтому мы больше сконцентрированы на Кубке России», – сказал Погребняк.

    • В четвертьфинале Кубка России «Урал» сыграет с «Шинником».
    • «Урал» дважды за последние три года выходил в финал Кубка и оба раза проигрывал «Локомотиву» (2016/17, 2018/19).

    Источник: ТАСС

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