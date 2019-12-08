Тер Стеген сделал вторую голевую передачу в этом сезоне Примеры. Это больше, чем у Азара

В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» – 5:2.

Результативной передачей в эпизоде с первым голом каталонцев отметился вратарь Марк-Андре тер Стеген.

Для немца этот ассист стал вторым в текущем розыгрыше чемпионата. По этому показателю тер Стеген, в числе прочих, опережает нападающего «Реала» Эдена Азара.