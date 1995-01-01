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    Тер Стеген сделал вторую голевую передачу в этом сезоне Примеры. Это больше, чем у Азара

    В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» – 5:2.

    Результативной передачей в эпизоде с первым голом каталонцев отметился вратарь Марк-Андре тер Стеген.

    Для немца этот ассист стал вторым в текущем розыгрыше чемпионата. По этому показателю тер Стеген, в числе прочих, опережает нападающего «Реала» Эдена Азара.

    • «Барселона» и «Реал» имеют по 34 очка в таблице Примеры, занимая первое и второе места соответственно.
    • Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом этого года.
    • Сумма трансфера составила 110 млн евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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