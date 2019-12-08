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  • Тер Стеген сделал вторую голевую передачу в этом сезоне Примеры. Это больше, чем у Азара

Тер Стеген сделал вторую голевую передачу в этом сезоне Примеры. Это больше, чем у Азара

8 декабря 2019, 11:54
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В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» – 5:2.

Результативной передачей в эпизоде с первым голом каталонцев отметился вратарь Марк-Андре тер Стеген.

Для немца этот ассист стал вторым в текущем розыгрыше чемпионата. По этому показателю тер Стеген, в числе прочих, опережает нападающего «Реала» Эдена Азара.

  • «Барселона» и «Реал» имеют по 34 очка в таблице Примеры, занимая первое и второе места соответственно.
  • Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом этого года.
  • Сумма трансфера составила 110 млн евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Азар Эден тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (7)
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АртурZaСМ
1575795342
подъе...и так подъе...и))))
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LAY394
1575810867
шутку понял...смешно...
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Cules2013
1575832536
Какой там рекорд?
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DeStar
1575882270
Дэбильная шутка) но она фактически правильная, но ок) помогу Реал мадрид с Куртуа на воротах пропустил 11 мячей в чемпионате, а барселона с гением тер штегеном - 18)
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