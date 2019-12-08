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  • Семин: «Полностью поддерживаю назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС»

Семин: «Полностью поддерживаю назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС»

8 декабря 2019, 09:47
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что приход Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС исправит качество судейства в РПЛ.

«Как я могу комментировать слова Гинера? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведeт порядок и примет правильные решения», – сказал Семин.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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Сильвербой
1575789383
То есть до этого назначали по принципу: сегодня ты будешь главой департамента судейства!!!??? До этого порядки не нужно было наводить??? А этот вдруг придет и будет всем счастье!!!??? Судьи наши сразу начнут качественно судить и футбол наш взлетит до небес!!! Как же оказывается все просто, мессия вот вот на подходе, ждем ....
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Nesterenko
1575789827
Что к этим судья прицепились, они сейчас судят также как и раньше. При этом раньше на матчи РФПЛ приглашались иностранные судьи, которые тоже допускали много ключевых ошибок.
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paracetamol
1575792107
В РФС все схвачено арами. Видать неплохо кой-кому заплатили.
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ALEX ML
1575794999
Без купи продай теперь ничего не будет
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Plyash
1575795417
Слава богу,свершилось.Хотелось бы ещё,что бы с Егоровым разобрались по полной,а то как обычно....будет сладко жить на "заработанное ранее непосильным трудом."
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