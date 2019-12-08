Семин: «Полностью поддерживаю назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что приход Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС исправит качество судейства в РПЛ.

«Как я могу комментировать слова Гинера? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведeт порядок и примет правильные решения», – сказал Семин.

Ранее пост главы судейского комитета занимал Кирилл Левников .

. Главой департамента судейства и инспектирования РПЛ остается Александр Егоров.

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