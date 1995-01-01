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    Семин: «Полностью поддерживаю назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что приход Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС исправит качество судейства в РПЛ.

    «Как я могу комментировать слова Гинера? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведeт порядок и примет правильные решения», – сказал Семин.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2623

      Nesterenko 2 минуты назад

      Что к этим судья прицепились, они сейчас судят также как и раньше. При этом раньше на матчи РФПЛ приглашались иностранные судьи, которые тоже допускали много ключевых ошибок.

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      Рейтинг: +5485

      Сильвербой 9 минут назад

      То есть до этого назначали по принципу: сегодня ты будешь главой департамента судейства!!!??? До этого порядки не нужно было наводить??? А этот вдруг придет и будет всем счастье!!!??? Судьи наши сразу начнут качественно судить и футбол наш взлетит до небес!!! Как же оказывается все просто, мессия вот вот на подходе, ждем ....

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