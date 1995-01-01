Семин: «Полностью поддерживаю назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС»

Что к этим судья прицепились, они сейчас судят также как и раньше. При этом раньше на матчи РФПЛ приглашались иностранные судьи, которые тоже допускали много ключевых ошибок.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что приход Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета РФС исправит качество судейства в РПЛ.
«Как я могу комментировать слова Гинера? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведeт порядок и примет правильные решения», – сказал Семин.
- Ранее пост главы судейского комитета занимал Кирилл Левников.
- Главой департамента судейства и инспектирования РПЛ остается Александр Егоров.
Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»
Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»