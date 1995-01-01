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    Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал своего коллегу из ЦСКА Евгения Гинера, который призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку.

    «Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идeт в отставку. Зачем мучить себя и футбол?

    Казарцев слушает VAR по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит. Лучше бы Егоров взял и ушeл в отставку, всем будет легче. Бывает, что не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь?» – отметил Иванов.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +768

      LOKOfanatik19 18 минут назад

      Я не знаю, кто оскорблял Гинера, ну судейство это жесть. Бежит такой весь из себя, жестом показывает не подходите, я разберусь. Правильно сказал Гинер, чушь какая то, смотреть по 10 минут момент, это даже ведь не смешно.
      Теперь я понимаю, кто был против ВАР, это убьет футбол говорили они, ОНИ БЫЛИ ПРАВЫ, вот только по отношении в РПЛ. 10 минут Карл, 10 минут.

      0
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      Рейтинг: +1884

      Борат 54 минуты назад

      Позор Егорову!

      2
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      Рейтинг: +917

      Чец 54 минуты назад

      Положение в судействе зеркально положению в стране--кругом бардак и беззаконие, и конца этому не видно.

      2
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      Рейтинг: +2900

      Путник 13 1 час назад

      Егорова в отставку. Он позорит российский футбол.

      3
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      Рейтинг: +1345

      playsh 1 час назад

      Ну почему сразу в отставку? В тюрьму ему надо за такую "работу",это очевидно.

      3
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      Рейтинг: +13

      Inkvizitor@ 1 час назад

      ну хоть кто-то отозвался , а то все "Гинер негодяй , как посмел так говорить " . По делу. Когда люди херней не страдают их и не хают

      3
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      Рейтинг: +3207

      Gek Dement > Inkvizitor@ 5 минут назад

      Вот тут ты не прав. Футбол это конфликт интересов лучших клубов чемпионата а прессинг судей это один из видов воздействия на них. Команда Гигера теряет очки там где кровь из носу надо набирать он прессует судей, команда набирает он молчит. Системно он не давит на судейский корпус чтобы были изменения, хотя мог бы.

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