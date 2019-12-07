Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал своего коллегу из ЦСКА Евгения Гинера, который призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку.

«Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идeт в отставку. Зачем мучить себя и футбол?

Казарцев слушает VAR по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит. Лучше бы Егоров взял и ушeл в отставку, всем будет легче. Бывает, что не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь?» – отметил Иванов.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

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