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  • Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

7 декабря 2019, 22:43
13

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал своего коллегу из ЦСКА Евгения Гинера, который призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку.

«Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идeт в отставку. Зачем мучить себя и футбол?

Казарцев слушает VAR по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит. Лучше бы Егоров взял и ушeл в отставку, всем будет легче. Бывает, что не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь?» – отметил Иванов.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Егоров Александр
Комментарии (13)
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Inkvizitor@
1575748372
ну хоть кто-то отозвался , а то все "Гинер негодяй , как посмел так говорить " . По делу. Когда люди херней не страдают их и не хают
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Plyash
1575748469
Ну почему сразу в отставку? В тюрьму ему надо за такую "работу",это очевидно.
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Путник 13
1575748686
Егорова в отставку. Он позорит российский футбол.
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Чец
1575749130
Положение в судействе зеркально положению в стране--кругом бардак и беззаконие, и конца этому не видно.
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LOKOfanatik19
1575751286
Я не знаю, кто оскорблял Гинера, ну судейство это жесть. Бежит такой весь из себя, жестом показывает не подходите, я разберусь. Правильно сказал Гинер, чушь какая то, смотреть по 10 минут момент, это даже ведь не смешно. Теперь я понимаю, кто был против ВАР, это убьет футбол говорили они, ОНИ БЫЛИ ПРАВЫ, вот только по отношении в РПЛ. 10 минут Карл, 10 минут.
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Давид59
1575752824
Противники ВАР говорили, что постоянные остановки сделают футбол несмотрибельным. И нигде я не видел подтверждения этим опасениям. Смотрю европейские лиги. Везде всё идёт без потери темпа. Не очень понимаю, зачем так долго смотреть. Может и вправду какие-то не футбольные делишки за этим?
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Garrincha58
1575753431
ещё один подпевала Гнинера
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paracetamol
1575792695
Так судить нельзя, это верно, но не придет ли на место Егорова ставленник Гинера?
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