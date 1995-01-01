Президент «Урала» Иванов: «Поддерживаю слова Гинера. Пусть Егоров идет в отставку – зачем мучить себя и футбол?»

Я не знаю, кто оскорблял Гинера, ну судейство это жесть. Бежит такой весь из себя, жестом показывает не подходите, я разберусь. Правильно сказал Гинер, чушь какая то, смотреть по 10 минут момент, это даже ведь не смешно.
Теперь я понимаю, кто был против ВАР, это убьет футбол говорили они, ОНИ БЫЛИ ПРАВЫ, вот только по отношении в РПЛ. 10 минут Карл, 10 минут.
Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал своего коллегу из ЦСКА Евгения Гинера, который призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку.
«Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идeт в отставку. Зачем мучить себя и футбол?
Казарцев слушает VAR по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит. Лучше бы Егоров взял и ушeл в отставку, всем будет легче. Бывает, что не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь?» – отметил Иванов.
Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»
Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»