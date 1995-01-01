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    Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

    Владелец ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования РПЛ Александра Егорова после матча 19-го тура с «Краснодаром» (1:1).

    «Господин Егоров довeл наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берeт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом.

    Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит, не знаю, что тут сказать… Вся страна всe видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?» – подытожил Гинер.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии51
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      Рейтинг: +971

      kvm 37 секунд назад

      гинер забыл егорке транш прислать, а теперь ноет...

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      Рейтинг: +986

      Retiremen_VMF 10 минут назад

      Не знаю, что он там увидел криминального. То что судья по 10 минут не мог принять решения, это не криминал, это идиотизм. Если как по мне, так лучше пускай они по 10 минут принимают решения всей судейской коллегией по видеосвязи (что скорей всего так сегодня и было) чем принимают скоропостижные или явно "проданные"решения.

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      Рейтинг: +10

      Inkvizitor@ > Retiremen_VMF 7 минут назад

      т.е по твоему пойти и посмотреть за минуту не проще чем слушать 10 минут и все равно идти смотреть?

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      Рейтинг: +10

      Inkvizitor@ 10 минут назад

      бедный несчастный егоров , защищайте его побольше , вы еще скажите что он честно и добросовестно выполняет свою работу

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      Рейтинг: +907

      Кузьмич на трибуне 18 минут назад

      Очередной олигарх потерял берега. Хозяин ЦСКА, почуял беду- судьи не свистят в его сторону. А не пробовали жить по закону, или вам только понятия понятны?

      0
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      Рейтинг: +860

      Freyd 23 минуты назад

      Самое последнее дело усматривать руку правительства,но футбол у нас в деградации,про судейство промолчу

      0
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      Рейтинг: +351

      Ссппааррттаакк 28 минут назад

      Как и в правительстве.

      -1
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      Рейтинг: +3213

      AtticusFinch 28 минут назад

      Судью из Питера назначили на важный матч конкурентов - отсюда и ничейка)

      -1
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      Рейтинг: +310

      житель СПб > AtticusFinch 18 минут назад

      Ну не стыдно Вам? Даже шутить так некрасиво.

      0
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      Рейтинг: +1527

      sobaka120982 35 минут назад

      Не могу промолчать... Евгений леонорыч за последние годы наш клуб показывает дно! Что на евро арене что в чемпионате, как вы это допускаете и причём тут Егоров???? Или лудогорцу влететь 5:1 тоже он???

      1
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      Рейтинг: +5662

      GoLenaStop 40 минут назад

      лично мне по хрен, кто кого вылупит в зад в правительстве!
      а вот Краснодар -ЦСКА - это был не футбол , а тест судей на дерьмовость.
      неинтересно стало всё это смотреть.
      варвары-судьи и фанаты-правосеки испортили спорт.
      Удачи и терпения всем истинным любителям ногомяча...

      3
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      Рейтинг: +310

      житель СПб > GoLenaStop 16 минут назад

      Бог с ними, с судьями, а любители "ногомяча" ждут от своих (ото всех!) команд голы! И вот в этом нам всем терпения...

      0
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      Рейтинг: +883

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      А в 1-5 от Лудогорца тоже Егоров виноват?
      Правильно Гинер говорит - страна все видела. Видела, что Краснодар играл лучше. В конкретном матче. А Гинер распродал всю команду, набрал бесплатных игроков и хочет, чтобы судьи как раньше помогали ему добиваться результата. А если этого нет, то рвет пукан.
      Издевательство и насмешка над здравым смыслом - это судейство петтая в 2006 году в матче Зенит - ЦСКА. Мне, например, от первоисточника известно, что Гинер в том мачте купил судей. А здесь что-то не получается, а Евгений Леннорович? )

      5
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      Рейтинг: +4152

      alp > Ганнибал Лектор 53 минуты назад

      А в 1-5 от Лудогорца тоже Егоров виноват?

      Здесь два варианта - либо менты, либо... Дзюба!

      3
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      Рейтинг: +883

      Ганнибал Лектор > alp 49 минут назад

      Либо Зенит проплатил болгарам, чтоб те унизили коней )

      3
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      Рейтинг: +4152

      alp > Ганнибал Лектор 48 минут назад

      вот это поворот! хотя, все может быть!

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      Рейтинг: +10

      Inkvizitor@ > 12 минут назад

      ОН ПРАВ ! судьи херней страдают , умники говорят про 1-5 итд . у всех случаются неудачи . в англии по 9-0 проигрывают тем клубам что вообще вешаться после матча? Самый прикол , когда зенит с четверным составом начинает сосать , Семак что говорит? ну у нас проблемы с составов .неукомплектован .. мда

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      Рейтинг: +8

      mthfkrhell > Inkvizitor@ 29 секунд назад

      Когда он так говорил в последний раз, наверное, до прошлой зимы?

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