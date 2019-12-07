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  • Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

7 декабря 2019, 20:38
107

Владелец ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования РПЛ Александра Егорова после матча 19-го тура с «Краснодаром» (1:1).

«Господин Егоров довeл наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берeт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом.

Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит, не знаю, что тут сказать… Вся страна всe видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?» – подытожил Гинер.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (107)
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Garrincha58
1575741443
оборзевший алигарх совсем краёв не видит
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Ганнибал Лектор
1575741781
А в 1-5 от Лудогорца тоже Егоров виноват? Правильно Гинер говорит - страна все видела. Видела, что Краснодар играл лучше. В конкретном матче. А Гинер распродал всю команду, набрал бесплатных игроков и хочет, чтобы судьи как раньше помогали ему добиваться результата. А если этого нет, то рвет пукан. Издевательство и насмешка над здравым смыслом - это судейство петтая в 2006 году в матче Зенит - ЦСКА. Мне, например, от первоисточника известно, что Гинер в том мачте купил судей. А здесь что-то не получается, а Евгений Леннорович? )
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Серёга Краснодарский
1575747233
давно егоровскую банду нужно было разогнать
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Путник 13
1575748358
Егорова конечно надо увольнять. Но боюсь тут дело даже не в личности а в системе которая захватила всю страну .И отец этой системы Путин . Страна гниёт с головы.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1575748441
Конюшня обделалась навозом, Краснодар , мужики, уважуха !
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Вомбат
1575749071
Бедный несчастный ЦСКА. Все у него нынче не слава богу. В Европе все кому не лень дерут в особо циничной форме. В России засуживают. Сейчас буду рыдать!
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TRELL
1575751723
В Европе тоже судей Зенит подкупил?))) Господи,игры у цска нет,нормального тренера и,самое главное, руководства тоже нет. ****,весь мир виноват,но только не цска. Клоунада....
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Из Твери Леха
1575752313
Судьи конечно в РПЛ и вправду слабые, но это не повод только на них надеяться. Как будто только от их назначенного/или не назначенного пенальти весь матч решается. А сами-то в футбол играть не пробовали? Так, чтобы никакой судья не повлиял на исход?
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Nesterenko
1575769634
Почему ты эти слова не говорил после матча ЦСКА-Зенит 2006 года? Наверное потому что тогда судья свистел в сторону армейцев? Вчера все было по делу, идти кури свои сигары и не лезь никуда!
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CSKA №1
1575797586
Правильно все сказал
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