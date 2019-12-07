Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования РПЛ Александра Егорова после матча 19-го тура с «Краснодаром» (1:1).

«Господин Егоров довeл наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берeт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом.

Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит, не знаю, что тут сказать… Вся страна всe видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?» – подытожил Гинер.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

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