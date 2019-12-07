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  • Гвардиола: «Манчестер Сити» играл в футбол, а все, что показал «Юнайтед» – пять контратак»

Гвардиола: «Манчестер Сити» играл в футбол, а все, что показал «Юнайтед» – пять контратак»

7 декабря 2019, 23:22
17

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«В гонке ли мы? А сколько матчей осталось? Сколько очков можно было взять до конца сезона? Вот и считайте. Да, мы в гонке. А если уступим, то в следующем году мы будем более удачливы. Так и напишите. В следующем сезоне, если не в этом. Мы продолжим играть так, как мы играем.

Да, я впервые отстаю от первого места на 14 очков. Не помню, чтобы такое было. Да, мы наделали много ошибок, но были и вещи, которые нельзя было контролировать. То же невезение.

Можем ли мы отыграться в Лиге чемпионов? Я об этом не думаю, такой цели нет. Мы, повторю, будем играть так, как играли раньше. Ещe раз: все, что «МЮ» показал, — это 5 контратак, а мы играли в футбол», – сказал Гвардиола.

  • «Манчестер Сити» идет на третьем месте в таблице, набрав 32 очка.
  • Второй – «Лестер» с 35-ю баллами.
  • Лидером чемпионата является «Ливерпуль», в активе которого 46 очков.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гвардиола Хосеп
Комментарии (17)
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zatonn
1575750261
Дорогой ПЕП, это тебе не Бавария и не Бундеслига. Тебе надо возвращаться в Испанию.
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Даркуш05
1575752219
Надо же ещё уметь контратаки делать. Или он это за игру не считает?
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CF4
1575752571
Это сказал псевдотренер, который тренировал только те команды, которые способны играть без тренера.
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ivanthebest
1575762162
И в этих контратаках Вам крайне повезло что впустили всего 2 мяча, а не 3 или 4. В первые полчаса МЮ просто деклассировал соперника.
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mihail200606
1575776936
Ну вот так бывает...
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Бухбух
1575778511
По другому в матчах с МС играть нельзя. Раздавят сразу.
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Garri98
1575783286
Футбол Гвардиолы не плох и что бы он не говорил, Табло горит 1-2. А прежде чем трындеть после игры, надо было пойти к воротам и поцеловать перекладину, а потом Поблагодарить Рэшфорда, да и Эдерсона не забыть поблагодарить и подумать что к сороковой минуте счёт мог быть 0-4 как минимум! Наковыряли один гол со стандарта в конце игры ну и не смогли решить пару моментов, и ты говоришь о футболе. Просто ты обделался. А Сульшер правильно выстроил игру. Может вы просто владели мячом а МЮ сыграл в грамотный футбол?
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dolf666
1575801051
какой он грязный оказывается. На самом деле Юнайтед грамотно их раздавил в первые полчаса, и ещё несколько раз простили его команду. А всё что показал сити, это непреодолимое желание получить пенку, но получили в свои ворота)) карма! Сиди и не хныкай лысый
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Mr Abdullaev
1575805010
Я до сегодняшнего дня думал, что контратаки это футбол, а оказывается нет
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