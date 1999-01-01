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    Гвардиола: «Манчестер Сити» играл в футбол, а все, что показал «Юнайтед» – пять контратак»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «В гонке ли мы? А сколько матчей осталось? Сколько очков можно было взять до конца сезона? Вот и считайте. Да, мы в гонке. А если уступим, то в следующем году мы будем более удачливы. Так и напишите. В следующем сезоне, если не в этом. Мы продолжим играть так, как мы играем.

    Да, я впервые отстаю от первого места на 14 очков. Не помню, чтобы такое было. Да, мы наделали много ошибок, но были и вещи, которые нельзя было контролировать. То же невезение.

    Можем ли мы отыграться в Лиге чемпионов? Я об этом не думаю, такой цели нет. Мы, повторю, будем играть так, как играли раньше. Ещe раз: все, что «МЮ» показал, — это 5 контратак, а мы играли в футбол», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» идет на третьем месте в таблице, набрав 32 очка.
    • Второй – «Лестер» с 35-ю баллами.
    • Лидером чемпионата является «Ливерпуль», в активе которого 46 очков.

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      Даркуш05 2 минуты назад

      Надо же ещё уметь контратаки делать. Или он это за игру не считает?

      0
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      Рейтинг: +1884

      Борат 5 минут назад

      По ходу он поплыл!
      Сказка кончилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2582

      zatonn 35 минут назад

      Дорогой ПЕП, это тебе не Бавария и не Бундеслига. Тебе надо возвращаться в Испанию.

      0
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