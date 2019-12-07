Гвардиола: «Манчестер Сити» играл в футбол, а все, что показал «Юнайтед» – пять контратак»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«В гонке ли мы? А сколько матчей осталось? Сколько очков можно было взять до конца сезона? Вот и считайте. Да, мы в гонке. А если уступим, то в следующем году мы будем более удачливы. Так и напишите. В следующем сезоне, если не в этом. Мы продолжим играть так, как мы играем.

Да, я впервые отстаю от первого места на 14 очков. Не помню, чтобы такое было. Да, мы наделали много ошибок, но были и вещи, которые нельзя было контролировать. То же невезение.

Можем ли мы отыграться в Лиге чемпионов? Я об этом не думаю, такой цели нет. Мы, повторю, будем играть так, как играли раньше. Ещe раз: все, что «МЮ» показал, — это 5 контратак, а мы играли в футбол», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» идет на третьем месте в таблице, набрав 32 очка.

Второй – «Лестер» с 35-ю баллами.

Лидером чемпионата является «Ливерпуль», в активе которого 46 очков.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков