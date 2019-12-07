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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков

7 декабря 2019, 22:23
26

В заключительном матче субботней программы 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

У гостей отличились Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль. В составе хозяев голом отметился Николас Отаменди.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» (24 очка) поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (32) остался третьим и теперь отстает от «Лестера» (35) и «Ливерпуля» (46).

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 23; 0:2 – Марсьяль, 29; 1:2 – Отаменди, 85.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии (26)
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BARCLAYS_APL
1575746970
Будьте прокляты поддержки г н и д ы Сульшера теперь остальные матчи можно сосать вы запоете еще т в а р и нашли чему радоваться кодовое слово от радости Маурисио Почеттино. И чтоб ваши родаки прокляты были на всегда тоже мне фаны М Ю и всего футбола. Теперь Почеттино не позовут а зимой его на халяву заберут со всей телой. А вы рыдать жалеть будете.
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svetekanet
1575747131
МЮ, что ты творишь!
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k2-91
1575747201
МЮ порадовал! Молодцы! Отлично сыграли на контратаках!
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KyLe2712
1575747915
МЮ молодцы, выдержали давление в концовке матча и добились победы. Ждем еще побед и борьбы за топ-4.
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Серж 69
1575747992
Молодцы,порадовали!Играли,не мучились натужно на поле,не ссылались на коварного Егорова,как некоторые,и вот он результат-важная и нужная победа!
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DOCTOR PENALTY
1575751344
Это уже серьёзный обсёр.
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Павел Буре
1575753889
Болею за МЮ с 1999 года, больше всего меня порадовало выражения лица Сера Алекса Фергюссона, которое отображает надежду на будущее этой команды под руководством Сульшера. Всех болельщиков с такой важной победой.
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BARCLAYS_APL
1575757660
Чтоб вы з д о х л и фальшивые глоры М Ю в году 2 топ матча выиграли и все давай шоколодную ванну вашему Сульшеру вы в Boxin Day все увидите где будет ваш М Ю
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ivanthebest
1575762577
В первые полчаса МЮ деклассировал голубой вагон. Им ещё сильно повезло, что впустили только 2, а не все 4.
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