АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков

В заключительном матче субботней программы 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

У гостей отличились Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль. В составе хозяев голом отметился Николас Отаменди.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» (24 очка) поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (32) остался третьим и теперь отстает от «Лестера» (35) и «Ливерпуля» (46).

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 23; 0:2 – Марсьяль, 29; 1:2 – Отаменди, 85.

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