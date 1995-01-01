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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков

    В заключительном матче субботней программы 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

    У гостей отличились Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль. В составе хозяев голом отметился Николас Отаменди.

    Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» (24 очка) поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (32) остался третьим и теперь отстает от «Лестера» (35) и «Ливерпуля» (46).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 23; 0:2 – Марсьяль, 29; 1:2 – Отаменди, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +15090

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Это уже серьёзный обсёр.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      Серж 69 1 час назад

      Молодцы,порадовали!Играли,не мучились натужно на поле,не ссылались на коварного Егорова,как некоторые,и вот он результат-важная и нужная победа!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +49

      KyLe2712 1 час назад

      МЮ молодцы, выдержали давление в концовке матча и добились победы. Ждем еще побед и борьбы за топ-4.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Ну чо ..Круто.Поздравляю МЮ и его болельщиков

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Борат 1 час назад

      Чёта поплыл Гвардиола...
      МЮ с победой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      k2-91 1 час назад

      МЮ порадовал! Молодцы! Отлично сыграли на контратаках!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      svetekanet 1 час назад

      МЮ, что ты творишь!

      4
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      Рейтинг: -78

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Будьте прокляты поддержки г н и д ы Сульшера теперь остальные матчи можно сосать вы запоете еще т в а р и нашли чему радоваться кодовое слово от радости Маурисио Почеттино. И чтоб ваши родаки прокляты были на всегда тоже мне фаны М Ю и всего футбола. Теперь Почеттино не позовут а зимой его на халяву заберут со всей телой. А вы рыдать жалеть будете.

      -4
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      Рейтинг: +35

      NRM Спец > BARCLAYS_APL 1 час назад

      Здоровья тебе)

      5
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      Рейтинг: -78

      BARCLAYS_APL > NRM Спец 1 час назад

      Иди н а х у й ты не достоин мне писать сын Сульшера не нуждаюсь чужих комментах

      -2
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      Рейтинг: +3

      fine500 > BARCLAYS_APL 48 минут назад

      Обратись к психиатру! ***...н малолетний!

      1
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      Рейтинг: +1444

      zabvo9406 > BARCLAYS_APL 31 минуту назад

      Какая пиз да тебя родила, гавно вчерашнее???

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