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    Бундеслига. «Боруссия» М одержала волевую победу над «Баварией», «Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм»

    Состоялись матчи 14-го тура Бундеслиги.

    «Боруссия» Менхенгладбах одержала волевую победу над «Баварией» со счетом 2:1. «Лейпциг» победил в пятый раз подряд в чемпионате, обыграв «Хоффенхайм» – 3:1.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Аугсбург – Майнц – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Озтунали, 15; 1:1 – Рихтер, 41; 2:1 – Нидерлерхнер, 65 (с пенальти).

    Боруссия Д – Фортуна – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 42; 2:0 – Азар, 58; 3:0 – Санчо, 63; 4:0 – Ройс, 69; 5:0 – Санчо, 74.

    Боруссия М – Бавария – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Перишич, 49: 1:1 – Бенсебаини, 60; 2:1 – Бенсебаини, 90.

    Удаление: нет – Мартинес, 90.

    Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вернер, 11; 2:0 – Вернер, 52 (с пенальти); 3:0 – Забитцер, 83; 3:1 – Бичакчич, 89.

    Фрайбург – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шмид, 85.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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