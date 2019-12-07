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Бундеслига. «Боруссия» М одержала волевую победу над «Баварией», «Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм»

7 декабря 2019, 22:16
8

Состоялись матчи 14-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» Менхенгладбах одержала волевую победу над «Баварией» со счетом 2:1. «Лейпциг» победил в пятый раз подряд в чемпионате, обыграв «Хоффенхайм» – 3:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Аугсбург – Майнц – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Озтунали, 15; 1:1 – Рихтер, 41; 2:1 – Нидерлерхнер, 65 (с пенальти).

Боруссия Д – Фортуна – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ройс, 42; 2:0 – Азар, 58; 3:0 – Санчо, 63; 4:0 – Ройс, 69; 5:0 – Санчо, 74.

Боруссия М – Бавария – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Перишич, 49: 1:1 – Бенсебаини, 60; 2:1 – Бенсебаини, 90.

Удаление: нет – Мартинес, 90.

Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 11; 2:0 – Вернер, 52 (с пенальти); 3:0 – Забитцер, 83; 3:1 – Бичакчич, 89.

Фрайбург – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шмид, 85.

Байер – Шальке – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 15; 2:0 – Аларио, 81; 2:1 – Раман, 82.

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Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Майнц Фортуна Боруссия Д Боруссия М Бавария РБ Лейпциг Хоффенхайм Фрайбург Вольфсбург Байер Шальке-04
Комментарии (8)
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zatonn
1575739259
Судья Фритц конченый негодяй! Так судить надо уметь!
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teodogat
1575842534
Там не в судье дело и даже не столько в защитниках медленных, как с Байером было например, тут уже Левандовски, которому все там у них только в зад и дуют и 15 лямов в год пихают, как олень сыграл, постоянные потери мяча, после одной из них и случился угловой с которого сравняла Боруссия, ну а дальше опять бестолковая игра в первую очередь их главной распиаренной бесхарактерной пластилиновой звезды
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