Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Карасев – единственный российский арбитр, имеющий шанс поработать на Евро-2020

    Член комиссии УЕФА по развитию судейства Николай Левников рассказал, кто из российских арбитров может получить назначения на матчи финальной части Евро-2020.

    «У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасев. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно – нахождение в элитной группе судей УЕФА.

    У нас есть два арбитра в первой группе – Алексей Еськов и Сергей Иванов, в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу, но мне кажется, что шансы их назначения на матчи чемпионата Европы все равно маленькие. Даже если они перейдут в элитную группу, то не наберут достаточного практического опыта судейства в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в играх с участием национальных сборных», – сказал Левников.

    • Карасев работал на двух матчах Евро-2016.
    • Также он обслуживал одну игру ЧМ-2018.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru