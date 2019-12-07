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  • Карасев – единственный российский арбитр, имеющий шанс поработать на Евро-2020

Карасев – единственный российский арбитр, имеющий шанс поработать на Евро-2020

7 декабря 2019, 11:20
2

Член комиссии УЕФА по развитию судейства Николай Левников рассказал, кто из российских арбитров может получить назначения на матчи финальной части Евро-2020.

«У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасев. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно – нахождение в элитной группе судей УЕФА.

У нас есть два арбитра в первой группе – Алексей Еськов и Сергей Иванов, в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу, но мне кажется, что шансы их назначения на матчи чемпионата Европы все равно маленькие. Даже если они перейдут в элитную группу, то не наберут достаточного практического опыта судейства в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в играх с участием национальных сборных», – сказал Левников.

  • Карасев работал на двух матчах Евро-2016.
  • Также он обслуживал одну игру ЧМ-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (2)
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bset
1575710461
Проблеме судей, как и другим проблемам, ни один десяток лет. Кто что сделал для того, чтобы эту ситуацию исправить? Вот сидит огромное количество чиновников, получает зарплату, но при этом ничего не делает.
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Stavropolets
1575713846
Если будет на евро наш судья и то хорошо
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