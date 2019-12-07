Карасев – единственный российский арбитр, имеющий шанс поработать на Евро-2020

Член комиссии УЕФА по развитию судейства Николай Левников рассказал, кто из российских арбитров может получить назначения на матчи финальной части Евро-2020.

«У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасев. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно – нахождение в элитной группе судей УЕФА.

У нас есть два арбитра в первой группе – Алексей Еськов и Сергей Иванов, в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу, но мне кажется, что шансы их назначения на матчи чемпионата Европы все равно маленькие. Даже если они перейдут в элитную группу, то не наберут достаточного практического опыта судейства в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в играх с участием национальных сборных», – сказал Левников.