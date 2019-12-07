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  • Новиков – о своем будущем в «Динамо»: «Станет известно на следующей неделе»

Новиков – о своем будущем в «Динамо»: «Станет известно на следующей неделе»

7 декабря 2019, 09:58
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков пока не знает, продолжит ли работать с командой после зимнего перерыва.

«Моя позиция по игрокам, которые продолжат подготовку в январе, может быть какой угодно. Вопрос в том, продолжу ли я работать с командой. Это станет известно на следующей неделе. А потом я озвучу свою позицию», – сказал 38-летний специалист.

  • Новиков возглавил «Динамо» 8 октября вместо уволенного Дмитрия Хохлова.
  • Под руководством нового тренера команда провела семь официальных матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (1)
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evgevg13
1575722785
Жаль, если администрюги не дадут Новикову поработать. У него получается
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