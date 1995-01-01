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    Новиков – о своем будущем в «Динамо»: «Станет известно на следующей неделе»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков пока не знает, продолжит ли работать с командой после зимнего перерыва.

    «Моя позиция по игрокам, которые продолжат подготовку в январе, может быть какой угодно. Вопрос в том, продолжу ли я работать с командой. Это станет известно на следующей неделе. А потом я озвучу свою позицию», – сказал 38-летний специалист.

    • Новиков возглавил «Динамо» 8 октября вместо уволенного Дмитрия Хохлова.
    • Под руководством нового тренера команда провела семь официальных матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Источник: Sportbox

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