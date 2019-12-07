Новиков – о своем будущем в «Динамо»: «Станет известно на следующей неделе»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков пока не знает, продолжит ли работать с командой после зимнего перерыва.

«Моя позиция по игрокам, которые продолжат подготовку в январе, может быть какой угодно. Вопрос в том, продолжу ли я работать с командой. Это станет известно на следующей неделе. А потом я озвучу свою позицию», – сказал 38-летний специалист.