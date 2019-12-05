Sport.sk: Боженик отказался переходить в ЦСКА

«Жилина» готова продать ЦСКА нападающего Роберта Боженика.
Однако, как сообщает Sport.sk, сам футболист не хочет переходить в московский клуб.
Агентство Stars & Friends, представляющее интересы форварда, утверждает, что на их клиента есть претенденты из Италии и Германии.
- По информации «Чемпионата», ЦСКА намерен взять словака в аренду с правом выкупа.
- Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
- Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.
Источник: Sport.sk
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