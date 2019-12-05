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    Sport.sk: Боженик отказался переходить в ЦСКА

    «Жилина» готова продать ЦСКА нападающего Роберта Боженика.

    Однако, как сообщает Sport.sk, сам футболист не хочет переходить в московский клуб.

    Агентство Stars & Friends, представляющее интересы форварда, утверждает, что на их клиента есть претенденты из Италии и Германии.

    • По информации «Чемпионата», ЦСКА намерен взять словака в аренду с правом выкупа.
    • Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
    • Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.

    Источник: Sport.sk

    Словацкий спортивный портал. Аудитория в Facebook - почти 180 тысяч человек.

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    05.12.2019 22:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3104

      InterMilLano1908 50 минут назад

      Чем он лучше Нисимуры? ЦСКА уже нужен готовый нап, а не ребенок... Нужен кто вроде Думбия

      3
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      ...
      Рейтинг: +387

      ursosan > InterMilLano1908 36 минут назад

      Да. Надоели уже эти форварды на перспективу. Забивать некому здесь и сейчас

      0
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