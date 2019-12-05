Sport.sk: Боженик отказался переходить в ЦСКА

«Жилина» готова продать ЦСКА нападающего Роберта Боженика.

Однако, как сообщает Sport.sk, сам футболист не хочет переходить в московский клуб.

Агентство Stars & Friends, представляющее интересы форварда, утверждает, что на их клиента есть претенденты из Италии и Германии.