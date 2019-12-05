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Sport.sk: Боженик отказался переходить в ЦСКА

5 декабря 2019, 22:47
5

«Жилина» готова продать ЦСКА нападающего Роберта Боженика.

Однако, как сообщает Sport.sk, сам футболист не хочет переходить в московский клуб.

Агентство Stars & Friends, представляющее интересы форварда, утверждает, что на их клиента есть претенденты из Италии и Германии.

  • По информации «Чемпионата», ЦСКА намерен взять словака в аренду с правом выкупа.
  • Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
  • Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.

Источник: Sport.sk

Словацкий спортивный портал. Аудитория в Facebook - почти 180 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Жилина Боженик Роберт
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1575578359
Чем он лучше Нисимуры? ЦСКА уже нужен готовый нап, а не ребенок... Нужен кто вроде Думбия
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paracetamol
1575585300
Даже непонятный Боженик в конюшню не хочет. Ни игры, ни денег! Разворованный клуп.
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Houston
1575593211
В FM20 за ним очередь из евроклубов)
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