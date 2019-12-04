«Барселона» продлила контракт с Фати и увеличила сумму выкупа до 170 миллионов

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Ансу Фати.
Новое соглашение каталонского клуба с 17-летним хавбеком рассчитано до 2023 года.
Сумма выкупа, прописанная в контракте, была увеличена на 70 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов. Когда Фати подпишет свой первый профессиональный контракт с «Барселоной», сумма опции выкупа увеличится до 400 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Фати является воспитанником «Барселоны».
- Дебютировав за основную команду в этом сезоне и отметившись первым голом, испанец стал самым молодым автором забитого мяча в Примере в клубной истории.
- В этом сезоне Фати провел 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: официальный сайт «Барселоны»