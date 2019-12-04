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  • «Барселона» продлила контракт с Фати и увеличила сумму выкупа до 170 миллионов

«Барселона» продлила контракт с Фати и увеличила сумму выкупа до 170 миллионов

4 декабря 2019, 22:20
3

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Ансу Фати.

Новое соглашение каталонского клуба с 17-летним хавбеком рассчитано до 2023 года.

Сумма выкупа, прописанная в контракте, была увеличена на 70 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов. Когда Фати подпишет свой первый профессиональный контракт с «Барселоной», сумма опции выкупа увеличится до 400 миллионов евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Фати является воспитанником «Барселоны».
  • Дебютировав за основную команду в этом сезоне и отметившись первым голом, испанец стал самым молодым автором забитого мяча в Примере в клубной истории.
  • В этом сезоне Фати провел 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Фати Ансу
Комментарии (3)
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absent32
1575489328
куда катится мир... он 10 процентов от этой суммы не стоит? от куда эти цифры, пллля?!!!
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Cules2013
1575523744
Ну и правильно. Главное побольше игрового времени парню давать, иначе может прогресс застопориться.
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