«Барселона» продлила контракт с Фати и увеличила сумму выкупа до 170 миллионов

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Ансу Фати.

Новое соглашение каталонского клуба с 17-летним хавбеком рассчитано до 2023 года.

Сумма выкупа, прописанная в контракте, была увеличена на 70 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов. Когда Фати подпишет свой первый профессиональный контракт с «Барселоной», сумма опции выкупа увеличится до 400 миллионов евро.

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