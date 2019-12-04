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    «Барселона» продлила контракт с Фати и увеличила сумму выкупа до 170 миллионов

    «Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Ансу Фати.

    Новое соглашение каталонского клуба с 17-летним хавбеком рассчитано до 2023 года.

    Сумма выкупа, прописанная в контракте, была увеличена на 70 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов. Когда Фати подпишет свой первый профессиональный контракт с «Барселоной», сумма опции выкупа увеличится до 400 миллионов евро.

    • Фати является воспитанником «Барселоны».
    • Дебютировав за основную команду в этом сезоне и отметившись первым голом, испанец стал самым молодым автором забитого мяча в Примере в клубной истории.
    • В этом сезоне Фати провел 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    04.12.2019 22:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1964

      absent32 1 час назад

      куда катится мир... он 10 процентов от этой суммы не стоит? от куда эти цифры, пллля?!!!

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