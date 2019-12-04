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Баринов: «Постараемся не подвести болельщиков на Евро-2020»

4 декабря 2019, 06:43
10

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2020 года.

Команда Станислава Черчесова сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

«Бельгия – очень сильная команда, одна из лучших в мире. Будет непросто, но постараемся показать достойную игру и добиться результата. Дания – хорошо организованная команда, в ее составе есть несколько европейских звезд. Финны впервые вышли на Евро, но это ничего не значит. Будет сложно играть со всеми, потому что на Евро просто не бывает.

Большая удача и радость, что нам предоставился шанс сыграть два домашних матча в Санкт-Петербурге, где за нас всегда очень хорошо болеют. Во всех уголках страны за нас будут переживать миллионы людей. Это большая ответственность. Постараемся не подвести болельщиков», – сказал Баринов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (10)
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Stavropolets
1575433060
Ну уж постарайтесь.
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Ссппааррттаакк
1575441110
Говорит как игрок сборной Мира.
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nirita
1575443630
К тому времени хотя бы удержался в сборной!
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Hektor 84
1575445068
Подвести вы можете только себя
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Plyash
1575445232
У нас нет менталитета победителя.Это чувство,когда сыграть в ничью,не то что проиграть сопернику,равного тебе по силе,стыдно.В первую очередь перед своим болельщиком.Так говорил бразильский тренер Жоан Салданья. А то,что лепит Баринов,очередное словоблудие.
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Mister_Tomsk
1575446204
если попадете в четверть финал, я шляпу куплю, и сниму перед телевизором для вас)
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paracetamol
1575449074
А тебя, костолома, кто туда возьмет? Если лысый тупарь и возьмет, то в первом же матче с поля выгонят.
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