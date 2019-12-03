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    Баринов: «Постараемся не подвести болельщиков на Евро-2020»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2020 года.

    Команда Станислава Черчесова сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

    «Бельгия – очень сильная команда, одна из лучших в мире. Будет непросто, но постараемся показать достойную игру и добиться результата. Дания – хорошо организованная команда, в ее составе есть несколько европейских звезд. Финны впервые вышли на Евро, но это ничего не значит. Будет сложно играть со всеми, потому что на Евро просто не бывает.

    Большая удача и радость, что нам предоставился шанс сыграть два домашних матча в Санкт-Петербурге, где за нас всегда очень хорошо болеют. Во всех уголках страны за нас будут переживать миллионы людей. Это большая ответственность. Постараемся не подвести болельщиков», – сказал Баринов.

    Источник: Sport24

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