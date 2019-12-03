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  • Модрич – об отсутствии Роналду на церемонии «ЗМ»: «Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь»

Модрич – об отсутствии Роналду на церемонии «ЗМ»: «Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь»

3 декабря 2019, 11:08
10

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал отсутствие форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Большая гордость отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Традиция передачи приза прежним обладателем новому – это интересно и важно. Таким образом ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе иногда люди сходят с ума, принимая все близко к сердцу.

Отсутствие Роналду? Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник всего спорта», – сказал хорват.

  • Обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
  • Роналду занял третье место в итоговом списке.
  • Португалец не прилетел в Париж, а остался в Италии, где в тот же день получил премию лучшего игрока Серии А.

Источник: A Bola
Испания. Примера Реал Ювентус Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (10)
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Decorhome
1575361861
Это лишнее, Роналду не на диване сидел в это время
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Maxi_7
1575362726
Не знаю, не знаю, учитывая то, как больно вчера было смотреть на Вирджила, я бы хотел, чтобы и он, наверное, не приехал на этот "праздник всего спорта"....
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CSKA471
1575363919
Мое мнение Ван Дейк был сильнее всех в этом году
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Дядя Серёжа
1575367582
"Я тя умоляю.." - К. Роналда
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AZ
1575369652
Лука молодец, все правильно говорит... у португальца уважение только к самому себе..
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general.lizyukov
1575369766
Лука, выиграй всё, что выиграл КриРо - потом получай. Дали тебе мячик, чтобы пар спустить - и радуйся.
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Fin035
1575374301
Лука сказал все по делу!
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mihail200606
1575382203
Все правильно.. Кристина и в прошлом году также себя вела..
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