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    Модрич – об отсутствии Роналду на церемонии «ЗМ»: «Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал отсутствие форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча».

    «Большая гордость отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Традиция передачи приза прежним обладателем новому – это интересно и важно. Таким образом ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе иногда люди сходят с ума, принимая все близко к сердцу.

    Отсутствие Роналду? Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник всего спорта», – сказал хорват.

    • Обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
    • Роналду занял третье место в итоговом списке.
    • Португалец не прилетел в Париж, а остался в Италии, где в тот же день получил премию лучшего игрока Серии А.

    Источник: A Bola

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1053

      CSKA471 38 минут назад

      Мое мнение Ван Дейк был сильнее всех в этом году

      -1
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      Рейтинг: +825

      Maxi_7 58 минут назад

      Не знаю, не знаю, учитывая то, как больно вчера было смотреть на Вирджила, я бы хотел, чтобы и он, наверное, не приехал на этот "праздник всего спорта"....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1178

      Decorhome 1 час назад

      Это лишнее, Роналду не на диване сидел в это время

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