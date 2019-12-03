Модрич – об отсутствии Роналду на церемонии «ЗМ»: «Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал отсутствие форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Большая гордость отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Традиция передачи приза прежним обладателем новому – это интересно и важно. Таким образом ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе иногда люди сходят с ума, принимая все близко к сердцу.

Отсутствие Роналду? Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник всего спорта», – сказал хорват.